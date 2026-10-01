Selma Savcı yazdı... Dev teknonik levha: Depremlerin ardındaki süreç..

Her daim bilim insanlarının araştırmalarını sosyal medyada olsun çok dikkatle takip ederiz. Çünkü yapılan bilimsel araştırmalar aslında Yüce Allah'ın yarattıklarının eşsiz muhteşem eserler olduğu gerçeğini insanoğlunun yüzüne vuracak cinsten oluyor. Tabii ki bunların arkasında farklı nedenler arayanlar olur kuşkusuz ama geldiğimiz noktada şu bir gerçek ki; bu konular hakkında farklı yorumlamalar yapılıyor.Öncelikle şunu iyi anlamak lazım, bilim ile uğraşmak ve önemli araştırmalara imza atmak da bu hayatın bir parçası olsa gerek. Bu tarz bilim araştırmaları sonrasında ise bazı kesimin bunu yaratılışın şifreleri çözüldü diyerek vaveyla koparmalarını ise ben hakikaten şaşkınlıkla karşılıyorum.