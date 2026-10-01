Ünlü otomobil markası duyurdu! Elektrikli i3 M60 2027’de yollarda

Daha önce büyük ses getiren yeni içten yanmalı 3 Serisi modellerini duyuran BMW bununla sınırlı kalmadı. Elektrikli i3 modelerine bir yenisini daha ekleyen firma en güçlü i3 olarak nitelendirilen i3 M60’ı da tanıttı. i3 model ailesinin en üst basamağına oturacak bir model olarak değerlendirilen bu elektrikli performans canavarının önümüzdeki yıl satışa sunulacağı duyuruldu.