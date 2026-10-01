Ünlü otomobil markası duyurdu! Elektrikli i3 M60 2027’de yollarda
BMW, içten yanmalı 3 Serisi’ne ek olarak geliştirilen elektrikli i3’ün en güçlü versiyonu olacak i3 M60’ı piyasaya duyurdu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
BMW, içten yanmalı 3 Serisi’ne ek olarak geliştirilen elektrikli i3’ün en güçlü versiyonu olacak i3 M60’ı piyasaya duyurdu.
Daha önce büyük ses getiren yeni içten yanmalı 3 Serisi modellerini duyuran BMW bununla sınırlı kalmadı. Elektrikli i3 modelerine bir yenisini daha ekleyen firma en güçlü i3 olarak nitelendirilen i3 M60’ı da tanıttı. i3 model ailesinin en üst basamağına oturacak bir model olarak değerlendirilen bu elektrikli performans canavarının önümüzdeki yıl satışa sunulacağı duyuruldu.
İlk görselleri yayınlandı Yayınlanan ilk görsellerde, elektrikli sedanın tasarım açısından standart kardeşlerinden belirgin hatlarla ayrıldığı, dış tasarımında bolca karbon fiber eklentiye, kanatçıklara ve özel M performans parçalarına yer verildiği görülüyor.
Lansman sırasında modelin detaylı teknik veri tablosunu ve nihai beygir gücünü paylaşmaktan kaçınan firma, i3 M60 versiyonunu doğrudan ‘aşırı güçlü’ olarak tanımladı. Paylaşılan resmi bültende, doğrulanan tek teknik detay ise otomobilin çift elektrik motoruna ve dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olacağı bilgisi oldu.
Performansı merak konusu Yeni nesil serinin benzinli kanadında yer alan M350 xDrive sedan modeli, fabrikanın sunduğu verilere göre 0’dan 100 km/s hıza ivmelenmesini 4.7 saniyede tamamlayabiliyor. Çift motorlu elektrik mimarisine ve anında tork avantajına sahip olan i3 M60’ın bu süreyi çok daha aşağıya çekmesi ve benzinli kardeşini geride bırakması bekleniyor. BMW’nin yeni aracı i3 M60’ın nasıl bir performans göstereceği merak konusu.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23