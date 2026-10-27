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Spor
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Derbide Fenerbahçelilerin alkışladığı tek bir oyuncu oldu...

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Derbide Fenerbahçelilerin alkışladığı tek bir oyuncu oldu...

Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de kaleci Ederson, performansıyla büyük takdir topladı.

#1
Foto - Derbide Fenerbahçelilerin alkışladığı tek bir oyuncu oldu...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli ekip istediği sonucu alamazken kaleci Ederson'un performansı dikkat çekti.

#2
Foto - Derbide Fenerbahçelilerin alkışladığı tek bir oyuncu oldu...

Galatasaray'ın hücum hattı karşısında zorlu anlar yaşayan Ederson, maç boyunca yaptığı kurtarışlarla takımını ayakta tutmaya çalıştı.

#3
Foto - Derbide Fenerbahçelilerin alkışladığı tek bir oyuncu oldu...

Brezilyalı kaleci, karşılaşmayı 6 kurtarışla tamamladı.

#4
Foto - Derbide Fenerbahçelilerin alkışladığı tek bir oyuncu oldu...

Özellikle Galatasaray'ın farkı artırmak için geliştirdiği ataklarda yaptığı müdahalelerle daha farklı bir skorun ortaya çıkmasını engelledi.

#5
Foto - Derbide Fenerbahçelilerin alkışladığı tek bir oyuncu oldu...

Derbi mağlubiyetinin ardından Fenerbahçeli taraftarların övgüsünü alan isim Ederson oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, Brezilyalı kalecinin performansını överken "O olmasa tarihi fark yiyecektik" yorumlarıyla takımın savunmadaki eksiklerine dikkat çekti.

#6
Foto - Derbide Fenerbahçelilerin alkışladığı tek bir oyuncu oldu...

Ederson'un yaptığı 6 kurtarış, mağlubiyete rağmen karşılaşmanın öne çıkan bireysel performanslarından biri olarak değerlendirildi.

#7
Foto - Derbide Fenerbahçelilerin alkışladığı tek bir oyuncu oldu...

Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında sahadan puansız ayrılması taraftarları üzerken Ederson'un performansı teselli oldu. Brezilyalı file bekçisi, kalesinde iki gol görmesine rağmen yaptığı kurtarışlarla sarı-lacivertli taraftarların takdirini kazandı.

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