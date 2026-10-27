10 kişinin öldüğü okul saldırısında skandal detaylar… Müdür ve öğretmenlerden inanılmaz ihmaller!

"OLURSA OLSUN KASTIYLA HAREKET ETMİŞTİR" Kaymakamlığın kararında, rehber öğretmenin tutumuna ilişkin şu değerlendirmeye yer verildi:"Tüm bu belirtilenlerin, 'Kuruma Başvuru' başlıklı 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'nun 6. maddesinde düzenlenen Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na bildirim yükümlülüğünün ihlali olduğu, İsa Aras Mersinli'nin, Çocuk Koruma Kanunu kapsamında korunmaya muhtaç çocuk statüsünde bulunduğu kanaatine varılmıştır. Rehber öğretmen, söz konusu ihmali davranışını, 'İsa Aras Mersinli'nin anne ve babasının kamu görevlisi olması nedeniyle daha bilinçli olduğu varsayımına dayanarak gerçekleştirmiş, 'olursa olsun' kastı ile hareket etmiştir. "Kararda, rehber öğretmenin davranışları ile saldırı sonucunda meydana gelen ölüm ve yaralanmalar arasında nedensellik bağı bulunup bulunmadığının adli makamlar tarafından araştırılması gerektiği vurgulandı.