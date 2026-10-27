10 kişinin öldüğü okul saldırısında skandal detaylar… Müdür ve öğretmenlerden inanılmaz ihmaller!

"YANGIN MERDİVENİ VE KAÇIŞ YOLLARI DA ARAŞTIRILMALI" Avukat Cinkara, okulun fiziki güvenlik koşullarının ve denetim süreçlerinin de soruşturmaya dahil edilmesini istedi. Cinkara, şu ifadeleri kullandı: "Ancak bu sürecin yalnızca okulda görev yapan dört personelle sınırlı kalmaması gerektiğine inanıyoruz. Başta yangın merdiveni ve kaçış yolları olmak üzere okuldaki fiziki güvenlik eksiklikleri, bu eksikliklerin neden zamanında tespit edilip giderilmediği ve okulun bağlı olduğu kurumsal silsile içindeki denetim ve yönetim sorumlulukları da tüm yönleriyle aydınlatılmalıdır. Bunun yanı sıra, Şanlıurfa'da yaşanan benzer acı olayın ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bölgedeki okullar için hangi tedbirlerin alındığı, herhangi bir risk değerlendirmesi yapılıp yapılmadığı ve alınan önlemlerin yeterli olup olmadığı mutlaka araştırılmalıdır. Bu sorular, kamuoyunun ve ailelerin vicdanında hala cevap beklemektedir."