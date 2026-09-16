Türkiye'den İHA alma işini yokuşa sürmüşlerdi: ABD'den aldıkları İHA ile bağlantı koptu
Türkiye'den insansız hava aracı alma planı uzun süredir havada kalan Asya ülkesinin ABD'den tedarik ettiği İHA ile bağlantı koptu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'den insansız hava aracı alma planı uzun süredir havada kalan Asya ülkesinin ABD'den tedarik ettiği İHA ile bağlantı koptu.
GDH Haber'de yer alan habere göre, Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri, ülkenin kuzeybatı kıyısı açıklarında görev uçuşu gerçekleştiren bir RQ-4B Global Hawk uzun menzilli gözetleme İHA'sı ile bağlantısını kaybetti.
İHA'nın görevi ve bağlantının neden kesildiği henüz açıklanmadı. Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri, RQ-4B'nin 15 Eylül 2026'da radar ekranından kaybolduğunu ve son olarak Tottori kıyılarının yaklaşık 50 kilometre açığında görüldüğünü bildirdi.
Bağlantısı kesilen RQ-4B Global Hawk, Japon Hava Öz Savunma Kuvvetleri envanterindeki üç Global Hawk İHA'sından biri bulunuyor. Uçaklar Japonya'nın kuzeyindeki Aomori prefektörlüğünde yer alan Misawa Hava Üssü'nde konuşlandırılıyor. İHA'nın hangi görev kapsamında uçtuğuna ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı. Japon makamları, RQ-4B'nin düştüğünü veya başka bir nedenle kaybolduğunu doğrulamadı.
RQ-4B Global Hawk, uzun menzilli istihbarat, gözetleme ve keşif görevleri için kullanılan yüksek irtifa İHA'sı olarak öne çıkıyor. Platform yaklaşık 18,3 kilometre irtifada uçabiliyor ve 36 saate kadar havada kalabiliyor.
Bu kabiliyet, Japonya'ya Asya ana karasındaki geniş bölgeleri uzun süre takip etme imkanı sağlıyor. Global Hawk İHA'larının özellikle Kuzey Kore ve Çin'i kapsayan bölgelerin izlenmesinde kullanıldığı belirtiliyor.
Japonya, Çin'in artan askeri faaliyetlerine karşı savunma planlarını geliştirirken İHA'lar, yapay zeka ve yeni nesil savaş yöntemlerine daha fazla ağırlık veriyor. Japonya'nın 2022'de hazırladığı beş yıllık savunma planı kapsamında savunma harcamaları gayrisafi yurt içi hasılanın yaklaşık yüzde 2'sine çıkarıldı. Hükümet ayrıca ülkenin savunma kabiliyetlerini ve uzun menzilli operasyon kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalar yürütüyor.
Başbakan Sanae Takaichi hükümetinin yeni güvenlik ve savunma stratejilerini bu yıl içinde açıklaması bekleniyor. Çin ise Japonya'nın savunma kapasitesini artırmasını “yeni militarizm” olarak nitelendiriyor. Japonya'nın RQ-4B Global Hawk ile yaşadığı bağlantı kaybına ilişkin soruşturmanın sürdüğü ve İHA'nın akıbetine dair daha fazla bilginin ilerleyen saatlerde paylaşılmasının beklendiği bildirildi.
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