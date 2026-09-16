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Sıcak gelişme, ortalık her an karışabilir: Türkiye 51'inci Tugayı kritik noktaya kaydırdı

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Sıcak gelişme, ortalık her an karışabilir: Türkiye 51'inci Tugayı kritik noktaya kaydırdı

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in son provokasyonu sonrası Türkiye'den flaş bir hamle geldi. Ankara 51'inci tugayı kritik noktaya kaydırdı.

#1
Foto - Sıcak gelişme, ortalık her an karışabilir: Türkiye 51'inci Tugayı kritik noktaya kaydırdı

Sözcü'de yer alan habere göre Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, son yıllarda satın aldıkları savaş uçakları ile Türkiye'ye karşı önemli üstünlük elde ettiklerini iddia etmiş, Türkiye'ye yönelik tehditvari ifadeler kullanarak Meis, Karaada ve Çamlıada'ya ziyarette bulunmuştu.

#2
Foto - Sıcak gelişme, ortalık her an karışabilir: Türkiye 51'inci Tugayı kritik noktaya kaydırdı

Lozan Barış Antlaşması'na aykırı şekilde adaları silahlandıran ve Türkiye'ye yönelik kışkırtıcı açıklamalarda bulunan Miçotakis'e yanıt gecikmedi.

#3
Foto - Sıcak gelişme, ortalık her an karışabilir: Türkiye 51'inci Tugayı kritik noktaya kaydırdı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) en seçkin askerlerinden oluşan 51. Komando Tugayı, Tunceli'den Aydın'ın Söke ilçesine kaydırıldı.

#4
Foto - Sıcak gelişme, ortalık her an karışabilir: Türkiye 51'inci Tugayı kritik noktaya kaydırdı

Ege'de artan gerginliğin ardından yapılan hamle, Yunan basınında da geniş yankı uyandırdı. Söz konusu askeri hareketliliğin bölgedeki 'belirsizliği artırdığını' söyleyen Yunan savunma uzmanları, Miçotakis'in kışkırtıcı açıklamalarına da tepki gösterdi.

#5
Foto - Sıcak gelişme, ortalık her an karışabilir: Türkiye 51'inci Tugayı kritik noktaya kaydırdı

Yunan basınında yer alan analizlerde, Söke ile birlikte Foça ve İzmir hattındaki askeri yapılanmaya işaret edildi.

#6
Foto - Sıcak gelişme, ortalık her an karışabilir: Türkiye 51'inci Tugayı kritik noktaya kaydırdı

Türkiye’nin Ege kıyılarındaki bu askeri hamlesinin bölgedeki güvenlik dengeleri açısından kritik önem taşıdığı, Söke'nin coğrafi konumu nedeniyle Yunan güvenlik birimlerince pürdikkat izlendiği aktarıldı.

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