Altında fırtına öncesi sessizlik! İşte güncel fiyatlar
Altın fiyatlarında Fed kararı öncesi bekleyiş sürüyor. 16 Eylül Çarşamba günü gram altın 6 bin 705 lira, çeyrek altın 10 bin 962 lira seviyesinde işlem görüyor. Piyasalar Fed kararına odaklanırken uzmanlardan altın alımında işçilik ve alış-satış farklarına dikkat edilmesi yönünde uyarı geldi. Peki, Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar, altın düşecek mi? İşte, 16 Eylül 2026 Çarşamba canlı Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum…