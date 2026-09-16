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Ekonomi
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Yeniakit Publisher
Altında fırtına öncesi sessizlik! İşte güncel fiyatlar

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Altında fırtına öncesi sessizlik! İşte güncel fiyatlar

Altın fiyatlarında Fed kararı öncesi bekleyiş sürüyor. 16 Eylül Çarşamba günü gram altın 6 bin 705 lira, çeyrek altın 10 bin 962 lira seviyesinde işlem görüyor. Piyasalar Fed kararına odaklanırken uzmanlardan altın alımında işçilik ve alış-satış farklarına dikkat edilmesi yönünde uyarı geldi. Peki, Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar, altın düşecek mi? İşte, 16 Eylül 2026 Çarşamba canlı Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum…

#1
Foto - Altında fırtına öncesi sessizlik! İşte güncel fiyatlar

Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına kilitlenirken altın fiyatlarında sakin seyir öne çıkıyor. Ons altın 4 bin 283 dolar civarında işlem görürken yurt içinde gram ve çeyrek altının hareketi de yakından izleniyor. FED’in faiz kararının ardından yapılacak açıklamalar altının kısa vadeli seyrinde belirleyici olabilir. Peki, Altın fiyatları düşecek mi, artacak mı? İşte, 16 Eylül 2026 Çarşamba canlı altın fiyatları alış-satış verileri…

#2
Foto - Altında fırtına öncesi sessizlik! İşte güncel fiyatlar

ALTINDA GÖZLER FED KARARINDA Küresel piyasalarda altının yönü için FED’in bugün açıklayacağı faiz kararı takip ediliyor. Kararın ardından Fed Başkanı Kevin Warsh'ın vereceği mesajların da ons altın fiyatında hareketliliğe yol açabileceği belirtiliyor.

#3
Foto - Altında fırtına öncesi sessizlik! İşte güncel fiyatlar

GRAM ALTIN MI, ÇEYREK ALTIN MI? Altın alımında ürün seçimi yapılırken işçilik ve alış-satış makasının birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Gram altın daha düşük işçilik maliyeti nedeniyle altın fiyatındaki değişimi doğrudan takip etmek isteyenlerin radarında yer alırken, çeyrek altın ve Ata Lira da fiziki altın tercih edenlerin seçenekleri arasında bulunuyor.

#4
Foto - Altında fırtına öncesi sessizlik! İşte güncel fiyatlar

GRAM ALTIN 6.767,34 6.768,22

#5
Foto - Altında fırtına öncesi sessizlik! İşte güncel fiyatlar

ONS ALTIN FİYATI NE KADAR? 4.337,66 4.338,34

#6
Foto - Altında fırtına öncesi sessizlik! İşte güncel fiyatlar

ÇEYREK ALTIN NE KADAR? 10.826,82 11.065,17

#7
Foto - Altında fırtına öncesi sessizlik! İşte güncel fiyatlar

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 43.312,04 44.129,96

#8
Foto - Altında fırtına öncesi sessizlik! İşte güncel fiyatlar

YARIM ALTIN FİYATI 21.581,50 22.125,50

#9
Foto - Altında fırtına öncesi sessizlik! İşte güncel fiyatlar

TAM ALTIN FİYATI 43.584,00 44.096,00

#10
Foto - Altında fırtına öncesi sessizlik! İşte güncel fiyatlar

ATA ALTIN FİYATI 44.235,61 45.350,37

#11
Foto - Altında fırtına öncesi sessizlik! İşte güncel fiyatlar

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 6.132,10 6.344,60

#12
Foto - Altında fırtına öncesi sessizlik! İşte güncel fiyatlar

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