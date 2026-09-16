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Rusya ile haber yolladılar: Türkiye ile görüşmek istiyoruz

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Rusya ile haber yolladılar: Türkiye ile görüşmek istiyoruz

Mali’nin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren Tuareg grubu FLA, Rusya ile temas kurduktan sonra Türkiye'ye haber yollayarak görüşme talep etti.

#1
Foto - Rusya ile haber yolladılar: Türkiye ile görüşmek istiyoruz

Mepanews'te yer alan habere göre, Mali'nin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren Tuareg silahlı yapılanması Azavad Kurtuluş Cephesi (FLA), Rusya'nın Afrika Kolordusu (eski Wagner) unsurlarıyla doğrudan temas kurduğunu açıkladı.

#2
Foto - Rusya ile haber yolladılar: Türkiye ile görüşmek istiyoruz

Grup ayrıca Türkiye'ye, Mali'deki krizin siyasi çözümüne katkı sağlamak amacıyla diyalog çağrısında bulundu. FLA Sözcüsü Muhammed el-Maulud Ramadane, Middle East Eye'a verdiği özel röportajda, grubun Afrika Kolordusu güçleriyle doğrudan temaslarının bulunduğunu söyledi.

#3
Foto - Rusya ile haber yolladılar: Türkiye ile görüşmek istiyoruz

Ramadane, bu temasların siyasi müzakere veya stratejik yakınlaşma anlamına gelmediğini belirterek, taraflar arasında bazı bölgelerdeki hareketlilik, geri çekilmeler ve sahadaki durumla ilgili iletişim kanallarının bulunduğunu ifade etti.

#4
Foto - Rusya ile haber yolladılar: Türkiye ile görüşmek istiyoruz

FLA sözcüsü, çatışma ortamlarında tarafların olası kazaları önlemek, belirli durumları yönetmek veya sınırlı düzenlemeler yapmak amacıyla karşı tarafla iletişim kurabileceğini söyledi. Ramadane, "Bu, tarafların siyasi hedeflerinin uyumlu hale geldiği anlamına gelmiyor" dedi.

#5
Foto - Rusya ile haber yolladılar: Türkiye ile görüşmek istiyoruz

FLA sözcüsü Ramadane, Türkiye'nin Mali'de giderek artan diplomatik, ekonomik ve askeri etkisi nedeniyle Ankara ile doğrudan temas kurmak istediklerini söyledi. Türkiye'nin son yıllarda Bamako ile ilişkilerini önemli ölçüde geliştirdiğini belirten Ramadane, Ankara'nın Mali ordusuna silahlı insansız hava araçları ve diğer askeri ekipmanları sattığına dikkat çekti.

#6
Foto - Rusya ile haber yolladılar: Türkiye ile görüşmek istiyoruz

Ramadane, Türkiye'nin Mali yönetimiyle ilişkilerinin Ankara'yı ülkenin çatışmasının tamamen dışında bir aktör olarak değerlendirmelerine imkan vermediğini savundu. Bununla birlikte FLA'nın Türkiye'den Mali hükümetiyle ilişkilerini kesmesini veya örgütün yanında askeri olarak yer almasını istemediğini vurgulayan Ramadane, Ankara'nın öncelikle FLA'nın görüşlerini doğrudan dinlemesini istedi.

#7
Foto - Rusya ile haber yolladılar: Türkiye ile görüşmek istiyoruz

Ramadane, Türkiye'nin Mali'deki krize yalnızca Bamako yönetiminin perspektifinden bakmaması gerektiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk hükümetiyle doğrudan bir diyalog kanalı kurulmasını istediklerini söyledi.

#8
Foto - Rusya ile haber yolladılar: Türkiye ile görüşmek istiyoruz

FLA sözcüsü, "Türkiye'den FLA'nın yanında askeri taraf olmasını istemiyoruz. Öncelikle bizi dinlemesini ve anlamasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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