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Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı!

Meteoroloji’nin son tahminlerine göre Türkiye’nin birçok bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Marmara, Ege, Karadeniz, İç Anadolu ile Batı Akdeniz ve Toroslar’da yağışlı hava etkili olacak.

#1
Foto - Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı!

Yağışların Marmara’nın doğusu, Ege’nin kuzeydoğusu, Batı Karadeniz’in batısı ve İç Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli olması öngörülüyor.

#2
Foto - Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Toroslar mevkisi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz ile Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğu, Ege'nin kuzeydoğu, Batı Karadeniz'in batı ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Kastamonu ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

#3
Foto - Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı!

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmaması, batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

#4
Foto - Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı!

Rüzgarın yurdun kuzeybatısında kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

#5
Foto - Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı!

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların Marmara'nın doğu, Ege'nin kuzeydoğu, Batı Karadeniz'in batı ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Kastamonu ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

#6
Foto - Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı!

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