Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı!
Meteoroloji’nin son tahminlerine göre Türkiye’nin birçok bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Marmara, Ege, Karadeniz, İç Anadolu ile Batı Akdeniz ve Toroslar’da yağışlı hava etkili olacak.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Meteoroloji’nin son tahminlerine göre Türkiye’nin birçok bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Marmara, Ege, Karadeniz, İç Anadolu ile Batı Akdeniz ve Toroslar’da yağışlı hava etkili olacak.
Yağışların Marmara’nın doğusu, Ege’nin kuzeydoğusu, Batı Karadeniz’in batısı ve İç Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli olması öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Toroslar mevkisi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz ile Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğu, Ege'nin kuzeydoğu, Batı Karadeniz'in batı ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Kastamonu ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmaması, batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
Rüzgarın yurdun kuzeybatısında kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların Marmara'nın doğu, Ege'nin kuzeydoğu, Batı Karadeniz'in batı ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Kastamonu ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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