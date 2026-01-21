Türkiye'den en çok ev alan artık eskisi gibi Araplar değil! Şimdi onlar gelip çılgınlar gibi konut almaya başladılar

RBC'ya konuşan uzmanlara göre bu gerileme sürpriz değil. Türkiye’de ekonomik dalgalanmalar, konut fiyatlarındaki artış, ipotek koşullarının zorlaşması ve özellikle oturma izni ile vatandaşlık süreçlerinin daha sıkı denetlenmesi talebi sınırlıyor. Intermark Global yöneticilerinden İrina Moşeva, geçmişte Rus alıcıların önemli bir bölümünün konutu sadece yatırım değil, aynı zamanda oturma izni ya da vatandaşlık için bir araç olarak gördüğünü, ancak son iki üç yılda bu kanalların belirgin şekilde zorlaştığını belirtiyor.