Ekonomi
Türkiye'den en çok ev alan artık eskisi gibi Araplar değil! Şimdi onlar gelip çılgınlar gibi konut almaya başladılar
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ardından Türkiye'de en çok konut alan yabancı ülke vatandaşları da böylelikle değişmiş oldu.

Rusya vatandaşları, 2025 yılında da Türkiye’de konut satın alan yabancılar arasında ilk sıradaki yerini korudu. TURKSTAT verilerine göre Ruslar, Aralık 2025’te Türkiye genelinde 504 konut satın aldı.

Bu rakam, Aralık 2024’e kıyasla yüzde 15 artış anlamına geliyor. Yılın tamamında ise Rusların satın aldığı konut sayısı 3 bin 649 oldu. Buna rağmen ilgi, son üç yıldır kademeli biçimde azalıyor. 2024 yılına göre düşüş yüzde 25, 2023 yılına göre ise yüzde 65’in üzerine çıktı.

RBC'ya konuşan uzmanlara göre bu gerileme sürpriz değil. Türkiye’de ekonomik dalgalanmalar, konut fiyatlarındaki artış, ipotek koşullarının zorlaşması ve özellikle oturma izni ile vatandaşlık süreçlerinin daha sıkı denetlenmesi talebi sınırlıyor. Intermark Global yöneticilerinden İrina Moşeva, geçmişte Rus alıcıların önemli bir bölümünün konutu sadece yatırım değil, aynı zamanda oturma izni ya da vatandaşlık için bir araç olarak gördüğünü, ancak son iki üç yılda bu kanalların belirgin şekilde zorlaştığını belirtiyor.

Buna karşın Türkiye hâlâ Ruslar için cazibesini tamamen yitirmiş değil. Yatırımcılar, konutun döviz bazlı bir varlık olarak korunabilmesi, kiraya verilerek gelir elde edilebilmesi ve fiyat artışı potansiyeli nedeniyle Türkiye pazarını “çalışan bir yatırım modeli” olarak tanımlıyor. Uzmanlara göre kira getirisi genellikle yıllık yüzde 5–8 seviyesinde olurken, güçlü bölgelerde değer artışı yüzde 12–18’e kadar çıkabiliyor.

Talep şehir bazında farklılaşıyor. İstanbul ve Alanya’da Ruslar daha çok yeni projelerde, havuzlu ve güvenlikli sitelerde bir veya iki odalı daireleri tercih ediyor. Antalya’da apartman daireleri ve dubleksler öne çıkarken, Bodrum’da stüdyo ve küçük dairelere ilgi yoğunlaşıyor. Mersin ise daha düşük giriş maliyeti ve uzun vadeli kiralama imkânlarıyla Rus alıcılar için alternatif bir merkez haline geliyor. Uzmanlar, 2026 yılında Rusların Türkiye’deki konut talebinin büyük sıçramalar olmadan, 2025 seviyelerine yakın ve daha dengeli bir çizgide seyredeceği görüşünde.

