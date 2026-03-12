İlan etti: İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney: Babam Kur'an okurken öldürüldü

Saldırılarda hayatını kaybedenlere ilişkin de mesajlar veren Hamaney, şöyle devam etti: Şehit yakınları ve yaralılarla derin bir acıyı paylaşıyorum. Ben de bu tecrübeyi bizzat yaşıyorum; sadece babamı değil; aziz ve vefalı eşimi, fedakar kız kardeşimi, onun küçük yavrusunu ve eniştemi de şehitler kervanına uğurladım. Ancak bizi ayakta tutan şey Allah’ın sabredenlere vaat ettiği mükafattır. Şunu herkes bilsin: Şehitlerimizin kanının intikamından asla vazgeçmeyeceğiz.