Gündem
İlan etti: İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney: Babam Kur'an okurken öldürüldü
İlan etti: İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney: Babam Kur'an okurken öldürüldü

ABD ile İsrail'in düzenlediği orta saldırıda öldürülen Ayetullah Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hüseyni Hamaney ilk kez konuştu.

İlan etti: İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney: Babam Kur'an okurken öldürüldü

ABD ile İsrail'in düzenlediği orta saldırıda öldürülen Ayetullah Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hüseyni Hamaney, görev geldikten sonra verdiği ilk mesajda, babasının ölümüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

İlan etti: İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney: Babam Kur'an okurken öldürüldü

İran'a yönelik 28 Şubat'ta gerçekleştirilen hava saldırılarında İran'ın dini lideri Ayettullah Ali Hamaney'in yanı sıra, birçok üst düzey isim hedef alınarak öldürüldü.

İlan etti: İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney: Babam Kur'an okurken öldürüldü

Bu saldırılara karşı intikam yeminleri eden İran, İsrail'e ve ABD'nin bölgedeki askeri üslerine yönelik misilleme saldırılarda bulundu.

İlan etti: İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney: Babam Kur'an okurken öldürüldü

Orta Doğu'da savaş çanları çalarken gözler, İran'da seçilecek olan yeni dini liderin kim olacağına yönelik ihtimallere çevrilmişti.

İlan etti: İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney: Babam Kur'an okurken öldürüldü

Yeni dini lider olarak seçildikten sonra ne mesaj vereceği merak konusu olan Mücteba Hüseyni Hamaney, bugün ilk kez bir yazılı açıklamada bulundu. Açıklamasında, İran'a yönelik gerçekleştirilen son saldırılara ilişkin mesajlar veren Hamaney, babası Ayetullah Ali Hamaney'in ölümüne ilişkin de konuştu.

İlan etti: İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney: Babam Kur'an okurken öldürüldü

"BABAM ŞEHİT OLDUĞUNDA SAĞLAM ELİNİ YUMRUK YAPMIŞTI" Babasının naaşını görme imkanı yakaladığını belirten Hamaney, şunları kaydetti: Şehadetinden sonra naaşını ziyaret etme şerefine nail oldum; gördüğüm tek şey bir metanet dağıydı ve duyduğuma göre, şehit olduğunda sağlam elini yumruk yapmıştı. Onun şahsiyeti hakkında ehil olanlar uzun süre konuşmalıdır. Ben bu kısa özetle yetiniyor, ayrıntıları başka zamanlara bırakıyorum. İşte bu yüzden liderlik kürsüsüne oturmak zordur; bu boşluk ancak Cenab-ı Hakk’ın yardımı ve siz halkın desteğiyle dolabilir.

İlan etti: İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney: Babam Kur'an okurken öldürüldü

Saldırılarda hayatını kaybedenlere ilişkin de mesajlar veren Hamaney, şöyle devam etti: Şehit yakınları ve yaralılarla derin bir acıyı paylaşıyorum. Ben de bu tecrübeyi bizzat yaşıyorum; sadece babamı değil; aziz ve vefalı eşimi, fedakar kız kardeşimi, onun küçük yavrusunu ve eniştemi de şehitler kervanına uğurladım. Ancak bizi ayakta tutan şey Allah’ın sabredenlere vaat ettiği mükafattır. Şunu herkes bilsin: Şehitlerimizin kanının intikamından asla vazgeçmeyeceğiz.

İlan etti: İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney: Babam Kur'an okurken öldürüldü

Ey Şehit Liderim! Gidişinle kalplerde ağır bir yara açtın. Hep arzuladığın şehadete, 10 Ramazan sabahı Kur’an okurken kavuştun. Mazlumiyetini vakarla taşıdın. Senin mukaddes hedeflerine ulaşmak için tüm varlığımızla çalışacağımıza söz veriyoruz

Hamdi

Ölmüş insanın arkasından konuşulmaz ama suriyedeki mazlumların eli babanın her iki yakasında binlerce insanın ölümüne sebep artık hesap vakti geldi kaçış yok kim neyi ektiyse onu biçicek

Ibrahim

Katlettiğiniz milyonlarca ehli sünnet Müslümanların ahı üzerinizde. Zalimler için yaşasın cehennem
