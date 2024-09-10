  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Her şey bir hayır kurumunun istihbarat servisine Bayraktar TB2 SİHA almasıyla başladı

Türkiye'nin 'o tesisleri hedef almayın' teklifini reddettiler

Türkiye’de ilk kez karşılaşıldı! Parçaları buldukça bütüne ulaşılacak

Türkiye'den dünyayı sallayacak balistik füze hamlesi! O ülkeye 'Topraklarınızdan ateşleyelim' teklifi yapıldı

DEM Parti acıdan rant devşiriyor! PKK’nın çocuk istismarını gizliyor: Şoke eden detaylar

Türkiye'den Arap ülkelerine hayır diyemeyecekleri doğalgaz ve petrol teklifi

IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

Narin'in DNA sonucu çıktı! Gerçek babası bakın kimmiş

Fatih Tezcan Narin'i kimin öldürdüğünü açıkladı! Tüm Türkiye şoka girecek

Türkiye'ye Eurofighter savaş uçaklarını vermeyen ülke işte şimdi belasını buldu! Acil durum ilan edebilirler
Ekonomi
11
Türkiye'den Arap ülkelerine hayır diyemeyecekleri doğalgaz ve petrol teklifi

2024-09-10 14:16:42
Türkiye'den Arap ülkelerine hayır diyemeyecekleri doğalgaz ve petrol teklifi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Arap Devletleri Ligi Misyonu Görüşmesi kapsamında 21 Arap ülkesinin büyükelçileri ve maslahatgüzarları bir toplantı gerçekleştirdi.

#1
Foto - Türkiye'den Arap ülkelerine hayır diyemeyecekleri doğalgaz ve petrol teklifi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, küresel enerji pazarında önemli oyuncu olan Arap coğrafyasındaki ülkelerle işbirliğini ve somut projeleri geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

#2
Foto - Türkiye'den Arap ülkelerine hayır diyemeyecekleri doğalgaz ve petrol teklifi

Bayraktar, Arap Devletleri Ligi Misyonu Görüşmesi kapsamında 21 Arap ülkesinin büyükelçileri ve maslahatgüzarları ile Bakanlıkta bir araya geldi.

#3
Foto - Türkiye'den Arap ülkelerine hayır diyemeyecekleri doğalgaz ve petrol teklifi

Batı Afrika, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada yarım milyardan fazla insan yaşadığını belirten Bayraktar, bölgenin enerjide önemli bir pazar olduğunu dile getirdi.

#4
Foto - Türkiye'den Arap ülkelerine hayır diyemeyecekleri doğalgaz ve petrol teklifi

Bayraktar, Türkiye'nin enerjide arz güvenliğini sağlayan, dışa bağımlılığını azaltmış, ithalatını düşürmüş ve kendi kaynaklarını keşfetmiş bir ülke olma yolunda ilerlediğini ve iklim hedeflerine ulaşmak için gayret içerisinde olduğunu vurgulayarak, "Arap Ligi Devletleri ile işbirliğimizin her alanda daha ileriye gitmesini istiyoruz. Belki Arap Ligi Devletleri ile bir enerji bakanları düzeyinde zirvenin tertip edilmesi, daha kalıcı, daha somut, çok taraflı işbirliğinin gelişmesi için önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Türkiye'den Arap ülkelerine hayır diyemeyecekleri doğalgaz ve petrol teklifi

Bayraktar, söz konusu ülkelerin küresel petrol üretiminin yaklaşık yüzde 28'ini, doğal gaz ihtiyacının ise yaklaşık yüzde 17'sini karşıladığını ifade ederek, "Dolayısıyla aslında küresel anlamda da küresel pazarlar için de çok önemli Arap ülkeleri. Bu ülkeler arasındaki enterkoneksiyonlar, özellikle elektrik, doğal gaz ve petrol alanındaki iletim hatları, iletim şebekeleri ve boru hatları hakikaten enerjinin arz güvenliğinin sağlanması ve çeşitlendirilmesinde büyük önem arz ediyor." diye konuştu.

#6
Foto - Türkiye'den Arap ülkelerine hayır diyemeyecekleri doğalgaz ve petrol teklifi

Türkiye'nin bölgedeki ülkelerle işbirlikleri sayesinde enerji projelerini geliştirmeyi ve çeşitlendirmeyi hedeflediğini aktaran Bayraktar, "Bu anlamda özellikle Irak'la konuştuğumuz Kalkınma Yolu Projesi'nin biz aynı zamanda bir enerji yolu projesine dönüşmesini önemsiyoruz. Orada oluşturabileceğimiz petrol ve doğal gaz boru hatlarıyla, elektrik iletim hatlarıyla da bölge kaynaklarını Türkiye'ye ve Türkiye'den Avrupa'ya ulaştırmak suretiyle bölgesel kapsamı genişletebileceğimiz bir işbirliği içerisinde olabileceğimize inanıyorum." diye konuştu.

#7
Foto - Türkiye'den Arap ülkelerine hayır diyemeyecekleri doğalgaz ve petrol teklifi

Nükleer enerji hedefinin ise yakında neticeleneceğini vurgulayan Bayraktar, "Türkiye'de yaklaşık 70 yıldır bütün hükümetlerimizin politikalarının öncelikli alanlarından biri nükleer enerji. 2010'dan beri süregelen bir çalışmamız var. Mersin Akkuyu'da yapımı devam eden santral bittiğinde Türkiye'nin elektrik enerjisinin yüzde 10'unu karşılayacak 4 reaktörden oluşan bir santral inşa ediyoruz. Hedefimiz santrali 2028'e kadar devreye almak." değerlendirmesini yaptı.

#8
Foto - Türkiye'den Arap ülkelerine hayır diyemeyecekleri doğalgaz ve petrol teklifi

Bayraktar, Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle beraber yapılan çalışmalarla hanelerin yüzde 12'sinin doğal gaz ihtiyacının bu gazla karşılandığını, 2028'de mevcut doğal gaz üretiminin 10 katı üretim hedefi bulunduğunu bildirdi.

#9
Foto - Türkiye'den Arap ülkelerine hayır diyemeyecekleri doğalgaz ve petrol teklifi

Gabar'daki petrol üretimine ilişkin bilgi paylaşan Bayraktar, şunları kaydetti: "Yaklaşık 1 milyar varillik bir rezervin olduğunu tahmin ettiğimiz bu sahada üretimimiz devam ediyor. Yaklaşık günlük 47 bin varillik üretim var. Bu üretim Türkiye'nin ihtiyacının sadece yüzde 5'ini karşılamaya yetiyor. Üretimi 100 bin, 200 bin varillere çıkaracak bir çalışma içerisindeyiz. Doğal gaz, petrol, nükleer, yenilebilir enerji, enerji verimliliği ama bütün bunları destekleyecek ve en önemli tamamlayacak unsurlardan biri de kritik madenler. Önümüzdeki süreçte bu rezervlerimizi en hızlı şekilde ekonomiye katmak, bu teknolojilerle de sanayimizi geliştirmek ve oralarda sadece ham madde değil, aynı zamanda uç ürün veya nihayet ürünü üretmek istiyoruz. Arap Ligi Devletleri ile kritik madenler ve kritik minerallerle ilgili olarak önemli bir işbirliği imkanı olduğunu düşünüyorum."

#10
Foto - Türkiye'den Arap ülkelerine hayır diyemeyecekleri doğalgaz ve petrol teklifi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyada ilk! F-35 savaş uçakları oraya iniş yaptı
Teknoloji

Dünyada ilk! F-35 savaş uçakları oraya iniş yaptı

Son dönemde birçok arıza ve kazaya karışan F-35 savaş uçakları otoyola iniş yaptı. Otoyola inişin tatbikat sırasında gerçekleşmesi ise daha ..
Milli Egemenlik Platformu'ndan ırkçı bildiri! "Ortak vatan" söylemine karşı çıktılar
Gündem

Milli Egemenlik Platformu'ndan ırkçı bildiri! “Ortak vatan” söylemine karşı çıktılar

Milli Egemenlik Platformu, Sivas Kongresi’nin 105. Yılında Sivas’ta bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası okunan bildirinin içinde, ..
Mansur Yavaş eleştirisi Gülbin Tosun'un başını yaktı! NOW TV'den ayrıldı!
Medya

Mansur Yavaş eleştirisi Gülbin Tosun'un başını yaktı! NOW TV'den ayrıldı!

Mansur Yavaş'a sokak hayvanları konusunda tepki gösteren sunucu Gülbin Tosun, 15 yıldır çalıştığı NOW TV'den çıkarıldı.
Narin hakkında konuşan Sevda Demirel’den Türkiye’yi ayağa kaldıran Şeriat çıkışı! "Ben hazırım"

Narin hakkında konuşan Sevda Demirel’den Türkiye’yi ayağa kaldıran Şeriat çıkışı! “Ben hazırım”
ABD'de Müslümanlar hangi adayı tercih edecek? Yeni anket sonucu açıklandı
Dünya

ABD'de Müslümanlar hangi adayı tercih edecek? Yeni anket sonucu açıklandı

ABD’de yapılan ankette, 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimlerinde ülkedeki Müslüman seçmenlerin tercihi belli olmaya başladı...
Azerbaycan Ordusu ilk 155 mm L-45 DITA obüsünü aldı!
Dünya

Azerbaycan Ordusu ilk 155 mm L-45 DITA obüsünü aldı!

Azerbaycan Ordusu Çekya’dan tedarik edilen ilk 155 mm L-45 DITA obüsünü teslim aldı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23