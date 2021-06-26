2021-06-26 14:59:30 Türkiye'den ABD'ye taziye mesajı
ABD'nin Florida eyaletinin Miami kentinde 100'den fazla kişinin yaşadığı düşünülen 12 katlı bina yıkıldı.
ABD'nin Florida eyaletinin Miami kentinde 100'den fazla kişinin yaşadığı düşünülen 12 katlı bina yıkıldı.
Enkaz altından şimdiye kadar 4 kişinin cesedi çıkarılırken hala haber alınamayan ve enkaz altında olduğu düşünülen kişi sayısının da 159 olduğu açıklandı. Enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
1980'de inşa edilen binanın yıkılma nedeni henüz belirlenemedi.
Bazı Latin Amerika ülkelerinin konsoloslukları, vatandaşlarının enkaz altında olabileceği bildiriminde bulundu.
Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Florida eyaletinin Miami Dade kentinde 12 katlı binanın kısmen çökmesi sonucu yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Florida eyaletinde, 24 Haziran'da 12 katlı bir binanın çökmesi nedeniyle ölü ve yaralılar olduğunun, çok sayıda insanın enkaz altında kaldığının üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi. Açıklamada, "ABD halkına ve yönetimine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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