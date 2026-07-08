F-35 savaş uçağı özellikleri nelerdir, fiyatı ne kadar ve menzili kaç km? Türkiye'ye F-35 verilecek mi?

Gazeteciler Trump'a Türkiye'ye F-35 satışını sordu. Trump bu soruya şu yanıtı verdi: "Bu konuda bir karar vereceğiz. Çok iyi bir ilişkimiz var ve sanıyorum ki birçok kişi neden bunu yapmıyoruz diye düşünüyorlar. Türkiye sadık bir dostumuz. F-35 harika bir uçak. Ve kesinlikle bu konuda bir şeyler düşüneceğiz." Trump'ın F-35 ve CAATSA yaptırımları açıklamalarının ardından, kısa sürede F-35 satışına ilişkin yeni gündem maddelerinin belirlenmesi bekleniyor. Ayrıca Beştepe'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-35 konusunun Türkiye için yeni bir konu olmadığını belirtti ve bu konuyu Amerikalı yetkililerle daha önce de görüştüklerini ve beş uçak için söz alındığını anımsattı.