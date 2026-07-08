Binlerce kişi katıldı, 3 gün sürecek: Soykırımın 31. Yılında 'Barış yürüyüşü'

İsveç'ten gelen Srebrenitsalı Mirzet Omerovic de çok duygusal bir ortamda bulunduklarını dile getirdi. Bosna Hersek'e destek verdiklerini kaydeden Omerovic, "Hayatta kalmayı ve varlığımızı sürdürmeyi başardık. Çok sayıda akrabamı kaybettim. Birlik olmalıyız, eğer bu yolda birlikte yürür, Bosna Hersek'i birlikte savunursak kimse bize zarar veremez." ifadesini kullandı. Karadağ'ın Bar kentinden gelen 77 yaşındaki Mirsa Mehinagic ise 20'nci kez yürüyüşe katıldığını dile getirdi. Mehinagic, "Bu benim için bir görev. Unutmamamız gerekiyor. Herkes en az bir kez buraya gelmeli ve insanların neler yaşadığını kendi benliğiyle hissetmeli. Yürüyüşte olduğumda sanki biri beni kovalıyormuş gibi hissediyorum. Sanki burada hepimize yeniden soykırım yapılacakmış gibi geliyor." şeklinde konuştu. "Barış Yürüyüşü"ne çok sayıda çocuk da katılırken, organizasyonda Boşnakların ve Türklerin yanı sıra birçok ülkeden kişiler de yer aldı.