Dengeleri altüst edecek gelişme! BAE şok haberi aldı: Bayraktar İHA düşürdü
Sudan'da iç savaş devam ederken Baykar tarafından tasarlanan Akıncı İHA'lar önemli bir zafere imza attı. Akıncı İHA, BAE'nin desteklediği güçlere büyük darbe indirdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Sudan'da iç savaş devam ederken Baykar tarafından tasarlanan Akıncı İHA'lar önemli bir zafere imza attı. Akıncı İHA, BAE'nin desteklediği güçlere büyük darbe indirdi.
Baykar tarafından geliştirilen AKINCI TİHA, Sudan’da uzun zaamandır süren çatışmalarda bir hava-hava zaferi daha elde etti.
Baykar tarafından geliştirilen AKINCI TİHA, Sudan’da bir hava-hava zaferi daha elde etti. Clash Report tarafından paylaşılan görüntülere göre Sudan Ordusu’na ait AKINCI TİHA, BAE tarafından RSF unsurlarına tedarik edilen Çin yapımı CH-95 İHA’yı düşürdü.
Bahse konu operasyonda hangi füzenin kullanıldığı bilinmiyor ancak geçtiğimiz süreçte AKINCI, ROKETSAN tarafından geliştirilen EREN füzeleri ile hava-hava zaferi elde etmişti.
EREN Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat: SİHA, helikopter, kara araçları, yer konuşlu sistemler ve deniz platformlarından atılarak düşük hızda seyreden hava unsurları, zırhlı/zırhsız yer hedefleri ve anti-personel olarak kullanılabilecek EREN, üstün güdüm yeteneği, uzun havada kalış süresi ve 100 kilometrenin üzerinde menziliyle bu alandaki önemli bir ihtiyacı karşılamaktadır.
0 km menzil ve 60 dakika uçuş süresi bulunan sistemin uzunluğu 2,6 metre, ağırlığı ise 60 kilogramdır. Güdüm sistemi ataletsel navigasyon sistemi ve görüntüleyici kızılötesi arayıcı (IIR) ile küresel navigasyon uydu sistemi (GNSS) kombinasyonuna dayanmaktadır. Savaş başlığı yüksek patlayıcılı, parçacık etkili (HE blast fragmentation) yapıdadır. Sistem; döner kanatlı ve sabit kanatlı hava platformları (İHA’lar/helikopterler), kara araçları, yer konuşlu platformlar ve deniz araçları üzerinde kullanılabilmektedir. Hedef türü olarak düşük hızlı hava araçları, hafif zırhlı veya zırhsız kara hedefleri ve piyade unsurları belirtilmektedir.
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