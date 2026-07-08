Dengeleri altüst edecek gelişme! BAE şok haberi aldı: Bayraktar İHA düşürdü

0 km menzil ve 60 dakika uçuş süresi bulunan sistemin uzunluğu 2,6 metre, ağırlığı ise 60 kilogramdır. Güdüm sistemi ataletsel navigasyon sistemi ve görüntüleyici kızılötesi arayıcı (IIR) ile küresel navigasyon uydu sistemi (GNSS) kombinasyonuna dayanmaktadır. Savaş başlığı yüksek patlayıcılı, parçacık etkili (HE blast fragmentation) yapıdadır. Sistem; döner kanatlı ve sabit kanatlı hava platformları (İHA’lar/helikopterler), kara araçları, yer konuşlu platformlar ve deniz araçları üzerinde kullanılabilmektedir. Hedef türü olarak düşük hızlı hava araçları, hafif zırhlı veya zırhsız kara hedefleri ve piyade unsurları belirtilmektedir.