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Ay yıldız müşterek karargahında bir ilk! Bayrağımızdan esinlendi!

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Ay yıldız müşterek karargahında bir ilk! Bayrağımızdan esinlendi!

Milli Savunma Bakanlığı'nın Ay Yıldız Müşterek Karargahı, kapılarını ilk kez NATO savunma bakanları için açtı.

#1
Foto - Ay yıldız müşterek karargahında bir ilk! Bayrağımızdan esinlendi!

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, inşası devam eden Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda NATO savunma bakanları için dün resepsiyon düzenlendi. İnşası devam eden Ay Yıldız Müşterek Karargahı, kapılarını ilk kez NATO savunma bakanları için açtı.

#2
Foto - Ay yıldız müşterek karargahında bir ilk! Bayrağımızdan esinlendi!

Yeni karargahın Yıldız bölümünde gerçekleştirilen resepsiyonda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, konuk bakanları askeri bando eşliğinde kapıda karşıladı.

#3
Foto - Ay yıldız müşterek karargahında bir ilk! Bayrağımızdan esinlendi!

'BAYRAĞIMIZDAKİ HİLAL VE YILDIZDAN ESİNLENDİ'

#4
Foto - Ay yıldız müşterek karargahında bir ilk! Bayrağımızdan esinlendi!

Bakan Güler, konuk bakanları Ay Yıldız yerleşkesinde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "İçinde bulunduğumuz ve bayrağımızdaki hilal ve yıldızdan esinlenerek tasarlanan bu kampüs, artık tüm savunma ve askeri komuta yapımızı tek bir çatı altında birleştirecektir. Bu karargahımız, yakın bir tarihte faaliyete geçecek ve dünyanın sayılı büyüklükteki karargahlarından birisi olacaktır. Genelkurmay Başkanlığımız ile Kuvvet Komutanlıklarımızı tek çatı altında toplayarak hem müşterek harekat kabiliyetimizi en üst seviyeye çıkarmayı hem de bürokratik süreçleri hızlandırarak maksimum hıza ve verimliliğe ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

#5
Foto - Ay yıldız müşterek karargahında bir ilk! Bayrağımızdan esinlendi!

'KESİNTİSİZ SEVK VE İDARE İMKANI SUNACAK'

#6
Foto - Ay yıldız müşterek karargahında bir ilk! Bayrağımızdan esinlendi!

Karargahın emniyetinin 'Çelik Kubbe' stratejisi bağlamında en üst düzey hava ve kara savunma tedbirleri ile en modern teknolojiye dayalı emniyet sistemleri kullanılarak sağlanacağını vurgulayan Bakan Güler, "Bu yerleşkemiz; kriz ve savaş senaryolarında kesintisiz iletişim ve sevk, idare imkanı sunacak şekilde 'akıllı ve sürdürülebilir' bina teknolojileriyle donatılmıştır. Burası, modern bir karargah olmasının ötesinde, Türkiye'nin savunma ve güvenlik alanındaki sağlam ve kararlı duruşunun da somut bir sembolüdür. Yeni karargahımızın gerek ülkemizin gerekse ittifakımızın savunma ve güvenliğine yönelik çalışmaların yapılacağı bir yer olacağından eminim. Karargahımızda yapılan bu ilk etkinlik vesilesiyle sizleri burada ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade etmek isterim" diye konuştu.

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