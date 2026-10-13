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Türkiye'den 30 tane uçak alacaklardı: 'Yetmez' deyip kapımıza dayandılar

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Türkiye'den 30 tane uçak alacaklardı: 'Yetmez' deyip kapımıza dayandılar

Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET'e talep artıyor. Ankara'dan ilk olarak 30 adet sipariş veren ülke 'yetmez' deyip 15 tane daha istedi.

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Foto - Türkiye'den 30 tane uçak alacaklardı: 'Yetmez' deyip kapımıza dayandılar

Küresel çapta üne kavuşan Türk İHA'ları ihracatta büyük yer tutarken bu alanda dikkat çeken en önemli dışa açılım ise geçtiğimiz aylarda HÜRJET'te yaşandı.

#2
Foto - Türkiye'den 30 tane uçak alacaklardı: 'Yetmez' deyip kapımıza dayandılar

Türkiye’nin ilk milli jet eğitim uçağı HÜRJET'in İspanya Hava Kuvvetleri envanterine girmesine yönelik resmi süreç, Madrid’deki Airbus tesislerinde düzenlenen imza töreniyle tamamlandı.

#3
Foto - Türkiye'den 30 tane uçak alacaklardı: 'Yetmez' deyip kapımıza dayandılar

İspanya, Türkiye'nin geliştirdiği milli jet eğitim uçağı HÜRJET için yeni bir alım planını gündemine aldı. Türk Hava Kuvvetlerine teslimatlar başlamadan 30 HÜRJET için anlaşma imzalayan Madrid yönetimi, 15 uçak daha almayı planlıyor.

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Foto - Türkiye'den 30 tane uçak alacaklardı: 'Yetmez' deyip kapımıza dayandılar

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, "Biz daha teslimatımızı Hava Kuvvetlerine başlamadan İspanya demiş ki 'Ben beğendim, almak istiyorum 30 tane', aldı. İmza attık. 2028'de teslimatlar için çalışıyoruz. Bir 15 tane daha almak için plan yapıyor" dedi.

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Foto - Türkiye'den 30 tane uçak alacaklardı: 'Yetmez' deyip kapımıza dayandılar

İlk teslimatların 2028 yılında gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Öte yandan, ilave 15 uçağa ilişkin henüz yeni bir sözleşme açıklanmadı.

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Foto - Türkiye'den 30 tane uçak alacaklardı: 'Yetmez' deyip kapımıza dayandılar

Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET, 30 Ocak 2023'te ilk kez motor çalıştırdı, 25 Nisan 2023'te ilk kez gökyüzüyle buluştu.

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Foto - Türkiye'den 30 tane uçak alacaklardı: 'Yetmez' deyip kapımıza dayandılar

HÜRJET, ilk uçuşunun ardından tasarım zarfı içerisinde uçuş testlerini devam ettirdi.

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Yorumlar

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