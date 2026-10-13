Türkiye'den 30 tane uçak alacaklardı: 'Yetmez' deyip kapımıza dayandılar

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, "Biz daha teslimatımızı Hava Kuvvetlerine başlamadan İspanya demiş ki 'Ben beğendim, almak istiyorum 30 tane', aldı. İmza attık. 2028'de teslimatlar için çalışıyoruz. Bir 15 tane daha almak için plan yapıyor" dedi.