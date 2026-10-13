O saldırı iddiası sonrası 29 ülke apar topar birleşti: “Harekete geçiyoruz” diyerek tüm dünyaya duyurdular

Açıklamada, İran veya başka bir devlet adına düşmanca faaliyetlerde bulunan kişilere yönelik şu uyarı yapıldı: "İran veya başka herhangi bir devlet adına düşmanca faaliyetler yürüten herkes; bu eylemleri tespit etmek, soruşturmak, engellemek ve faillerini yargılamak için harekete geçeceğimizi bilmelidir." Ülkelerin egemenliklerini korumak ve uluslararası iş birliğini güçlendirmek konusunda kararlı olduğu belirtilen açıklamada, İran'ın bu ortak tutumdan şüphe duymaması gerektiği ifade edildi.