O saldırı iddiası sonrası 29 ülke apar topar birleşti: “Harekete geçiyoruz” diyerek tüm dünyaya duyurdular
İngiltere'deki RAF Fairford Hava Üssü'ne yönelik şüpheli saldırı planının İran tarafından koordine edildiği iddiasına 29 ülkeden ortak destek geldi. ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu ülkeler, planın İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yönlendirildiği değerlendirmesine katıldı. Ortak açıklamada, İran'ın sabotaj, kundaklama ve siber saldırı gibi faaliyetleri kınanarak, "Düşmanca faaliyetleri engellemek ve faillerini yargılamak için harekete geçeceğiz" denildi.