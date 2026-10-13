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O saldırı iddiası sonrası 29 ülke apar topar birleşti: "Harekete geçiyoruz" diyerek tüm dünyaya duyurdular

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O saldırı iddiası sonrası 29 ülke apar topar birleşti: “Harekete geçiyoruz” diyerek tüm dünyaya duyurdular

İngiltere'deki RAF Fairford Hava Üssü'ne yönelik şüpheli saldırı planının İran tarafından koordine edildiği iddiasına 29 ülkeden ortak destek geldi. ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu ülkeler, planın İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yönlendirildiği değerlendirmesine katıldı. Ortak açıklamada, İran'ın sabotaj, kundaklama ve siber saldırı gibi faaliyetleri kınanarak, "Düşmanca faaliyetleri engellemek ve faillerini yargılamak için harekete geçeceğiz" denildi.

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Foto - O saldırı iddiası sonrası 29 ülke apar topar birleşti: "Harekete geçiyoruz" diyerek tüm dünyaya duyurdular

İngiltere'deki RAF Fairford Hava Üssü'ne yönelik şüpheli saldırı planının İran tarafından koordine edildiği iddiası üzerine 29 ülke ortak açıklama yayımladı. ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu ülkeler, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) planın arkasında olduğuna ilişkin İngiliz hükümetinin değerlendirmesine destek verdi. İran ise saldırı planıyla bağlantısı bulunduğu yönündeki suçlamaları reddetti. İngiltere'nin Gloucestershire bölgesindeki RAF Fairford Hava Üssü'ne yönelik saldırı hazırlığı yapıldığı şüphesiyle başlatılan soruşturma, uluslararası alanda yeni bir gelişmeye sahne oldu.

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Foto - O saldırı iddiası sonrası 29 ülke apar topar birleşti: "Harekete geçiyoruz" diyerek tüm dünyaya duyurdular

ABD, İngiltere, Avustralya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya ve İsveç hükümetleri ortak yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, İngiltere'nin söz konusu saldırı planının İran'dan koordine edildiğine ve İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yönlendirildiğine ilişkin değerlendirmesine katıldıkları bildirildi. Ortak açıklamada, İran'ın yabancı ülkelerde gerçekleştirdiği öne sürülen faaliyetlere tepki gösterildi. 29 ülke, İran'ın kendilerine ve ortaklarına yönelik ölümcül saldırı planları, kundaklama, sabotaj, siber saldırılar ve diğer hibrit faaliyetler kapsamında şiddete başvurmasını en güçlü şekilde kınadıklarını belirtti. İran'ın başka ülkelerde yaşayan insanları tehdit etme, susturma, sindirme, taciz etme veya zarar verme girişimlerinin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

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Foto - O saldırı iddiası sonrası 29 ülke apar topar birleşti: "Harekete geçiyoruz" diyerek tüm dünyaya duyurdular

Açıklamada, İran veya başka bir devlet adına düşmanca faaliyetlerde bulunan kişilere yönelik şu uyarı yapıldı: "İran veya başka herhangi bir devlet adına düşmanca faaliyetler yürüten herkes; bu eylemleri tespit etmek, soruşturmak, engellemek ve faillerini yargılamak için harekete geçeceğimizi bilmelidir." Ülkelerin egemenliklerini korumak ve uluslararası iş birliğini güçlendirmek konusunda kararlı olduğu belirtilen açıklamada, İran'ın bu ortak tutumdan şüphe duymaması gerektiği ifade edildi.

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Foto - O saldırı iddiası sonrası 29 ülke apar topar birleşti: "Harekete geçiyoruz" diyerek tüm dünyaya duyurdular

RAF Fairford Hava Üssü, 27 Eylül Pazar günü şüpheli bir saldırı planıyla gündeme gelmişti. İngiliz polisi, üç minibüsün ABD Hava Kuvvetleri tarafından da kullanılan üsse doğru ilerlediği yönündeki ihbar üzerine harekete geçmişti. Gloucestershire bölgesinde 20'li yaşlarında beş kişi, patlayıcı maddeler ve terör suçlarıyla bağlantılı şüpheler kapsamında gözaltına alınmıştı. Şüpheliler daha sonra kefaletle serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında 1 ve 6 Ekim tarihlerinde gözaltına alınan iki kişi de kefaletle serbest kalmıştı. Olayın ardından üs çevresindeki güvenlik önlemleri artırılmış, ABD'nin burada konuşlandırdığı bombardıman uçaklarının bir bölümü başka noktalara çekilmişti. İngiltere Başbakanı Andy Burnham, parlamentoda yaptığı açıklamada saldırı planının İran bağlantılı olduğuna ilişkin değerlendirmelerini paylaşmıştı.

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Foto - O saldırı iddiası sonrası 29 ülke apar topar birleşti: "Harekete geçiyoruz" diyerek tüm dünyaya duyurdular

Burnham, planın İran'da koordine edilmiş olmasının yüksek ihtimal olduğunu ve neredeyse kesin olarak İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yönlendirildiğini söylemişti. İngiltere Başbakanı, ülkesinin topraklarına yönelik tehditlere müsamaha göstermeyeceklerini belirterek İran bağlantılı suç ağlarına karşı yeni yaptırımlar uygulanacağını duyurmuştu. İran yönetimi ise RAF Fairford Hava Üssü'ne yönelik şüpheli saldırı planıyla bağlantısı bulunduğu iddialarını reddetti. İran'ın Londra Büyükelçisi Ali Mousavi, İngiliz yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmede suçlamaları kesin bir dille kabul etmediklerini belirterek İngiltere'yi iddialarına ilişkin kanıt sunmaya çağırdı. Tahran yönetimi ayrıca olayla ilgili soruşturmada iş birliği yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

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Yorumlar

Dürüst

Bu yalanlar İngiliz ve ABD ve AB oyunlarıdır. Ortadoğu da yaptıkları katliamı ve zulmü örtbas etmek için İran yapıyor yalanidir. Neden yakalananlar serbest bırakıldı. Aynı ABD deki ikiz kuleler 2000 yılında uçakla yerle bir edildi kimdi suçlu gariban Afganistan ve usame bin ladin sonra 20 yıl Afganistanda zulm ettiler. Bu katil İsrail oğulları ve onun destekçisi batı ve ABD her zaman İslam'a düşman oldu ve olmaya devam edecek. Mekke anlaşması ile tüm İslam alemi ve Türk devletleri birlesmeli. İ zaman bu gücün arkasında ne ABD ne batı ne çin zalimu duramaz. Petrolde bizde d gazda bizde kutsal topraklarda bizde değerli madenlerde bizde bir tek önemli eksiğimiz İslami düzgün yaşamıyoruz ve dağınık haldeyiz. İslam ile Birlik ve beraberlik lazım gerisini Allahu Teala yaratır korkmayın cesur olun vesselam
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