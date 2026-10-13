Altın fiyatlarında dikkat çeken hareket!

Haftaya değer artışıyla başlayan altın piyasası günün ilerleyen saatlerinde yön değiştirerek yatırımcısını üzdü. Ancak haftanın ikinci gününde ibre yeniden yukarı döndü ve yaşanan kayıplar, kısa sürede telafi edildi. Bu kapsamda gram altın, ons altın ve 22 ayar bilezik ve diğer altın çeşitlerinin fiyatları da bir kez daha güncellendi. İşte altın fiyatlarında son durum…