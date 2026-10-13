Altın fiyatlarında dikkat çeken hareket!
13 Ekim altın fiyatları tablosu, ekonomi gündeminin ilk sıralarında yer alıyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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13 Ekim altın fiyatları tablosu, ekonomi gündeminin ilk sıralarında yer alıyor.
Haftaya değer artışıyla başlayan altın piyasası günün ilerleyen saatlerinde yön değiştirerek yatırımcısını üzdü. Ancak haftanın ikinci gününde ibre yeniden yukarı döndü ve yaşanan kayıplar, kısa sürede telafi edildi. Bu kapsamda gram altın, ons altın ve 22 ayar bilezik ve diğer altın çeşitlerinin fiyatları da bir kez daha güncellendi. İşte altın fiyatlarında son durum…
Küresel hareketlerden etkilenen altın piyasası bir önceki günü sarsıntı ile geçirdi. Doların güçlü duruşu ve ABD’de FED faiz kararına ilişkin alınan sinyaller altın fiyatlarını bir kez daha baş aşağı etti. Ancak 13 Ekim 2026 Salı sabahına gram altın yüzde 0,39, çeyrek altın 0,32, ons altın yüzde 0,42, 22 ayar bilezik fiyatları ise yüzde 0,32 oranında değer artışıyla başladı.
13 EKİM 2026 ALTIN FİYATLARI ONS ALTIN FİYATI Alış: 4.184,38 dolar Satış: 4.184,95 dolar
GRAM ALTIN FİYATI Alış: 6.632,04 TL Satış: 6.633,01 TL
22 AYAR BİLEZİK FİYATI Alış: 6.046,80 TL Satış: 6.286,90 TL
CUMHURİYET ALTINI FİYATI Alış: 43. 716,00 TL Satış: 44.379,00 TL
TAM ALTIN FİYATI Alış: 43.206,00 TL Satış: 43.719,00 TL
YARIM ALTIN FİYATI Alış: 21.649,00 TL Satış: 21.930,00 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI Alış: 10.821,00 TL Satış: 10.968,00 TL
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