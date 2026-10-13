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Ekonomi
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Altın fiyatlarında dikkat çeken hareket!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Altın fiyatlarında dikkat çeken hareket!

13 Ekim altın fiyatları tablosu, ekonomi gündeminin ilk sıralarında yer alıyor.

#1
Foto - Altın fiyatlarında dikkat çeken hareket!

Haftaya değer artışıyla başlayan altın piyasası günün ilerleyen saatlerinde yön değiştirerek yatırımcısını üzdü. Ancak haftanın ikinci gününde ibre yeniden yukarı döndü ve yaşanan kayıplar, kısa sürede telafi edildi. Bu kapsamda gram altın, ons altın ve 22 ayar bilezik ve diğer altın çeşitlerinin fiyatları da bir kez daha güncellendi. İşte altın fiyatlarında son durum…

#2
Foto - Altın fiyatlarında dikkat çeken hareket!

Küresel hareketlerden etkilenen altın piyasası bir önceki günü sarsıntı ile geçirdi. Doların güçlü duruşu ve ABD’de FED faiz kararına ilişkin alınan sinyaller altın fiyatlarını bir kez daha baş aşağı etti. Ancak 13 Ekim 2026 Salı sabahına gram altın yüzde 0,39, çeyrek altın 0,32, ons altın yüzde 0,42, 22 ayar bilezik fiyatları ise yüzde 0,32 oranında değer artışıyla başladı.

#3
Foto - Altın fiyatlarında dikkat çeken hareket!

13 EKİM 2026 ALTIN FİYATLARI ONS ALTIN FİYATI Alış: 4.184,38 dolar Satış: 4.184,95 dolar

#4
Foto - Altın fiyatlarında dikkat çeken hareket!

GRAM ALTIN FİYATI Alış: 6.632,04 TL Satış: 6.633,01 TL

#5
Foto - Altın fiyatlarında dikkat çeken hareket!

22 AYAR BİLEZİK FİYATI Alış: 6.046,80 TL Satış: 6.286,90 TL

#6
Foto - Altın fiyatlarında dikkat çeken hareket!

CUMHURİYET ALTINI FİYATI Alış: 43. 716,00 TL Satış: 44.379,00 TL

#7
Foto - Altın fiyatlarında dikkat çeken hareket!

TAM ALTIN FİYATI Alış: 43.206,00 TL Satış: 43.719,00 TL

#8
Foto - Altın fiyatlarında dikkat çeken hareket!

YARIM ALTIN FİYATI Alış: 21.649,00 TL Satış: 21.930,00 TL

#9
Foto - Altın fiyatlarında dikkat çeken hareket!

ÇEYREK ALTIN FİYATI Alış: 10.821,00 TL Satış: 10.968,00 TL

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