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Yerli ve milli silah sistemleri korku salıyor! Türkiye’den aldıkları savaş gemisi ortalığı yıktı geçti

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Yerli ve milli silah sistemleri korku salıyor! Türkiye’den aldıkları savaş gemisi ortalığı yıktı geçti

Türkiye'nin ana yükleniciliğinde inşa edilerek Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilen CAm. ROMAN korveti, Karadeniz'de gerçekleştirilen tatbikatla ilk atış eğitimini başarıyla tamamladı. MKE üretimi DENİZHAN deniz topu ve Canik üretimi TARGAN UKSS gibi yerli sistemlerle donatılan geminin mürettebatı; arama-kurtarma, düşman hava araçlarını önleme ve insansız sistemleri etkisiz hale getirme operasyonları icra etti. Türkiye'nin NATO ve AB üyesi bir ülkeye gerçekleştirdiği bu ilk savaş gemisi ihracatı, stratejik üstünlüğümüzü bir kez daha tescilledi.

#1
Foto - Yerli ve milli silah sistemleri korku salıyor! Türkiye’den aldıkları savaş gemisi ortalığı yıktı geçti

ASFAT ana yükleniciliğinde, İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda inşa edilen CAm. ROMAN Korveti, 20 Haziran 2026 tarihinde Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilmişti.

#2
Foto - Yerli ve milli silah sistemleri korku salıyor! Türkiye’den aldıkları savaş gemisi ortalığı yıktı geçti

Romanya Deniz Kuvvetleri’ne ait CAm. ROMAN Korveti, 6 Ekim’de düzenlenen eğitim tatbikatında gemideki topçu sistemleriyle atış gerçekleştirdi. Bu faaliyet, korvetin Romanya Deniz Kuvvetleri envanterine katılmasının ardından gerçekleştirdiği ilk atış eğitimi oldu. Sosyal medyada paylaşılan videolarda MKE üretimi deniz topu DENİZHAN ve Canik üretimi TARGAN UKSS ile atış yapıldığı görüldü.

#3
Foto - Yerli ve milli silah sistemleri korku salıyor! Türkiye’den aldıkları savaş gemisi ortalığı yıktı geçti

Karadeniz’de gerçekleştirilen tatbikatlar sırasında gemi mürettebatı, denizde arama kurtarma, düşman hava araçlarını önleme, savaş gemileriyle mücadele ve seyir tehlikeleri konusunda faaliyetler düzenledi. Mürettebat ayrıca insansız hava ve deniz araçlarını etkisiz hale getirme konularında eğitimler gerçekleştirdi. Romanya’ya savaş gemisi tedariki, Türkiye’nin savunma sanayii ihracatındaki ulaştığı seviyeyi göstermesi bakımından da stratejik öneme sahip. ASFAT, Romanya’ya gerçekleştirdiği savaş gemisi ihracatıyla Türkiye’nin NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye ilk defa savaş gemisi ihraç etme kabiliyetini ortaya koydu. Bu yolla dost ve müttefik ülkelerle güvene dayalı, sürdürülebilir ve yüksek teknoloji odaklı iş birliği modelini güçlendirilmiş olduğu değerlendiriliyor.

#4
Foto - Yerli ve milli silah sistemleri korku salıyor! Türkiye’den aldıkları savaş gemisi ortalığı yıktı geçti

Romanya’nın bu alımı gerçekleştirmesindeki temel motivasyonlardan biri ise, kısa sürede teslim edilebilecek modern bir gemiye duyulan acil ihtiyaçtır. Özellikle 2027 yılında faaliyete geçmesi planlanan Neptun Deep doğal gaz platformu başta olmak üzere, ülkenin Karadeniz’deki ekonomik çıkarlarını koruyacak güvenlik kapasitesinin hızla güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu açıdan AKHİSAR’ın tedariki, Romanya’nın Karadeniz’deki deniz güvenlik yeteneklerini hızlıca artırmaya yönelik kritik bir adım olarak değerlendirilmektedir.

#5
Foto - Yerli ve milli silah sistemleri korku salıyor! Türkiye’den aldıkları savaş gemisi ortalığı yıktı geçti

Korvet olarak ihracatı gerçekleştirilen AKHİSAR, 99.5 m uzunluğa, 2300 ton deplasmana, 104 kişilik mürettebata ve dizel-elektrik kombine tahrik sistemine sahiptir. Gemi maksimum 24 knot (45 km/sa) hıza ulaşabilmekte olup, 8300 km menzile ve 21 gün operasyon kabiliyetine de haizdir.

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