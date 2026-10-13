Yerli ve milli silah sistemleri korku salıyor! Türkiye’den aldıkları savaş gemisi ortalığı yıktı geçti
Türkiye'nin ana yükleniciliğinde inşa edilerek Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilen CAm. ROMAN korveti, Karadeniz'de gerçekleştirilen tatbikatla ilk atış eğitimini başarıyla tamamladı. MKE üretimi DENİZHAN deniz topu ve Canik üretimi TARGAN UKSS gibi yerli sistemlerle donatılan geminin mürettebatı; arama-kurtarma, düşman hava araçlarını önleme ve insansız sistemleri etkisiz hale getirme operasyonları icra etti. Türkiye'nin NATO ve AB üyesi bir ülkeye gerçekleştirdiği bu ilk savaş gemisi ihracatı, stratejik üstünlüğümüzü bir kez daha tescilledi.