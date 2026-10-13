Yerli ve milli silah sistemleri korku salıyor! Türkiye’den aldıkları savaş gemisi ortalığı yıktı geçti

Karadeniz’de gerçekleştirilen tatbikatlar sırasında gemi mürettebatı, denizde arama kurtarma, düşman hava araçlarını önleme, savaş gemileriyle mücadele ve seyir tehlikeleri konusunda faaliyetler düzenledi. Mürettebat ayrıca insansız hava ve deniz araçlarını etkisiz hale getirme konularında eğitimler gerçekleştirdi. Romanya’ya savaş gemisi tedariki, Türkiye’nin savunma sanayii ihracatındaki ulaştığı seviyeyi göstermesi bakımından da stratejik öneme sahip. ASFAT, Romanya’ya gerçekleştirdiği savaş gemisi ihracatıyla Türkiye’nin NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye ilk defa savaş gemisi ihraç etme kabiliyetini ortaya koydu. Bu yolla dost ve müttefik ülkelerle güvene dayalı, sürdürülebilir ve yüksek teknoloji odaklı iş birliği modelini güçlendirilmiş olduğu değerlendiriliyor.