2023-12-31 14:01:12 Türkiye’den, 2024'e girerken bomba hamle! O dev adım tüm dünyayı titretecek! Vallahi helal olsun
haber7.com yazarı Mehmet Acet, Türkiye’nin son 20 yılda savunma sanayii alanında kat ettiği mesafeyi köşesine taşıdı. “Savunma sanayiini gözbebeği gibi korumaya, himaye altında tutmaya, güçlü siyasi irade sergilemeye hâlâ ihtiyaç var” diyen Acet, ülkemizin 2024 yılında da savunma sanayiinde yeni sürprizlere imza atacağının müjdesini verdi. Acet, dikkat çeken yazısında özetle şunları kaydetti: