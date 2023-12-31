Türkiye’den, 2024'e girerken bomba hamle! O dev adım tüm dünyayı titretecek! Vallahi helal olsun

CÜNEYT ZAPSU: SAVUNMA SANAYİİ KONUSUNDA ERDOĞAN’LA ANLAŞAMAZDIK. Bu yazıyı yazmak ve 2004 yılında alınan o kararı hatırlatmak istememin sebebi AK Parti iktidarının ilk yıllarında uzun süre Erdoğan’la birlikte çalışan Cüneyt Zapsu’nun yenilerde yaptığı bir konuşma. Zapsu, bakınız neler anlatıyor: “Ben sayın cumhurbaşkanımızla uzun bir müddet bayağı yakın çalıştım. İlk başlarda, 2 binli yılların başlarında kendisiyle anlaşamadığımız bir konu vardı: Savunma Sanayii. Ben diyordum ki, parayı şuraya yatıralım. Haklı çıktı. Hem de öyle haklı çıktı ki, açık söyleyeyim, ben bu kadar anti militarist, globalist falan filan büyümüş bir adamım. Haklı çıktı. Çünkü bizim savunma sanayiimiz o zaman yapılan yatırımlarla başlamasaydı, olmasaydı, Allah korusun, hiç dinlemiyorlar. Paramparça ederlerdi, Lübnan, Suriye, Irak, Libya bir de Türkiye derlerdi olur biterdi.” Zapsu’nun konuşmasının özellikle son bölümüne dikkat kesilmenizi rica ediyorum. Dört bir tarafı devlet otoritesi çökmüş/çökertilmiş ülkelerle dolu bir coğrafya da, savunma sanayii alanında kaydedilen bu gelişmeler olmasaydı işimizin çok daha zor olacağını kolayca tahmin edersiniz.