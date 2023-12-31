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Medya
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Türkiye’den, 2024'e girerken bomba hamle! O dev adım tüm dünyayı titretecek! Vallahi helal olsun

2023-12-31 14:01:12
Türkiye’den, 2024'e girerken bomba hamle! O dev adım tüm dünyayı titretecek! Vallahi helal olsun

haber7.com yazarı Mehmet Acet, Türkiye’nin son 20 yılda savunma sanayii alanında kat ettiği mesafeyi köşesine taşıdı. “Savunma sanayiini gözbebeği gibi korumaya, himaye altında tutmaya, güçlü siyasi irade sergilemeye hâlâ ihtiyaç var” diyen Acet, ülkemizin 2024 yılında da savunma sanayiinde yeni sürprizlere imza atacağının müjdesini verdi. Acet, dikkat çeken yazısında özetle şunları kaydetti:

#1
Foto - Türkiye’den, 2024'e girerken bomba hamle! O dev adım tüm dünyayı titretecek! Vallahi helal olsun

“Yaklaşık olarak 20 yıl önce, Mayıs 2004’te yapılan Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında, bugünlerde bu alanda elde edilen başarıların önünü açan son derece kritik bir karar alınmıştı.  Dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılan, dönemin Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök ve Savunma Sanayii Müsteşarı Murat Bayar’ın katıldığı ve 4 saat süren toplantıda, toplam değeri 11 milyar doları bulan tank, taarruz helikopter ve insansız hava araçlarının yurtdışından alımını öngören ihaleler iptal edildi. 

#2
Foto - Türkiye’den, 2024'e girerken bomba hamle! O dev adım tüm dünyayı titretecek! Vallahi helal olsun

Toplantı sonunda o gün itibarıyla ne anlama geldiği pek anlaşılamayan ama bugünden geriye bakınca ne kadar değerli olduğu rahatlıkla fark edilebilecek şöyle bir açıklama yapıldı:  “Söz konusu projeler için milli imkanların azami kullanımı ile yurtiçi üretimi ve özgün tasarımı esas alan yeni tedarik modellerinin oluşturulmasına ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarının bu modeller çerçevesinde karşılanmasına, bu çalışmalarda yerli/yabancı ortak girişimleri, yurtiçi firmalarımızın daha etkin olabilmelerini sağlayacak imkanların hazırlanmasına karar verilmiştir.”

#3
Foto - Türkiye’den, 2024'e girerken bomba hamle! O dev adım tüm dünyayı titretecek! Vallahi helal olsun

Böyle bir karar, devam eden yıllar için de hiç şüphesiz sağlam bir himaye ve güçlü bir siyasi irade gerektiriyordu. 

#4
Foto - Türkiye’den, 2024'e girerken bomba hamle! O dev adım tüm dünyayı titretecek! Vallahi helal olsun

CÜNEYT ZAPSU: SAVUNMA SANAYİİ KONUSUNDA ERDOĞAN’LA ANLAŞAMAZDIK. Bu yazıyı yazmak ve 2004 yılında alınan o kararı hatırlatmak istememin sebebi AK Parti iktidarının ilk yıllarında uzun süre Erdoğan’la birlikte çalışan Cüneyt Zapsu’nun yenilerde yaptığı bir konuşma.  Zapsu, bakınız neler anlatıyor:  “Ben sayın cumhurbaşkanımızla uzun bir müddet bayağı yakın çalıştım. İlk başlarda, 2 binli yılların başlarında kendisiyle anlaşamadığımız bir konu vardı: Savunma Sanayii. Ben diyordum ki, parayı şuraya yatıralım. Haklı çıktı. Hem de öyle haklı çıktı ki, açık söyleyeyim, ben bu kadar anti militarist, globalist falan filan büyümüş bir adamım. Haklı çıktı. Çünkü bizim savunma sanayiimiz o zaman yapılan yatırımlarla başlamasaydı, olmasaydı, Allah korusun, hiç dinlemiyorlar. Paramparça ederlerdi, Lübnan, Suriye, Irak, Libya bir de Türkiye derlerdi olur biterdi.”  Zapsu’nun konuşmasının özellikle son bölümüne dikkat kesilmenizi rica ediyorum.  Dört bir tarafı devlet otoritesi çökmüş/çökertilmiş ülkelerle dolu bir coğrafya da, savunma sanayii alanında kaydedilen bu gelişmeler olmasaydı işimizin çok daha zor olacağını kolayca tahmin edersiniz. 

#5
Foto - Türkiye’den, 2024'e girerken bomba hamle! O dev adım tüm dünyayı titretecek! Vallahi helal olsun

HAVADA VE DENİZDE YENİ SÜRPRİZLER… Önceki gün TUSAŞ’ın bir süre önce kamuoyuna tanıttığı (henüz yerde iken) insansız savaş uçağı ANKA III’ün havalandığını gösteren görüntüler, vatandaşlık ve vatanseverlik bağıyla bu ülkeye bağlı olan herkesin omuzlarını kabarttı.  Dünya da kendi imkanlarıyla bu işleri yapan birkaç ülkeden biri olduğumuz teyit eden bir görüntü idi bu.  Vatanseverlik vurgusunu da özellikle yapıyorum zira, bu kadar güçlü gelişmeler yaşanmasına rağmen bundan heyecan duymak şöyle dursun, açık aramak üzere kendilerini kodlamış olanları bu kategorinin dışında tutuyorum. 

#6
Foto - Türkiye’den, 2024'e girerken bomba hamle! O dev adım tüm dünyayı titretecek! Vallahi helal olsun

Böyleleri var mı?  Evet hala var.  Ve onlara karşı savunma sanayiini gözbebeği gibi korumaya, himaye altında tutmaya, güçlü siyasi irade sergilemeye hala ihtiyaç var. (…)” 

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