Türkiye'den 135 milyar liralık tasarruf! Yol mesafesi 6 dakikaya düştü

Uraloğlu, şunları söyledi: Boğaz geçiş süresi 6 dakikaya düştü. Köprü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu, akıllı ulaşım sistemleriyle donatıldı. Projede kullanılan 210 bin 700 metre uzunluğundaki fiber optik iletişim altyapısı, olay algılama kamera sistemleri, meteoroloji ölçüm istasyonları ve acil çağrı sistemleriyle, köprü ve otoyol en ileri teknolojiye sahip. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu sayesinde 4 yıllık dönemde 129 milyar lira zamandan, 6 milyar lira akaryakıttan olmak üzere 135 milyar lira tasarruf sağlandı. Çevreye zararlı karbon salımını da 313 bin ton azalttık.