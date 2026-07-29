Türkiye'deki anlaşmayı imzalamayı reddeden bakan Irak'ı ayağa kaldırdı: Utanç kaynağısınız
Irak Ulaştırma Bakanı Vehb Haseni'nin Kalkınma Yolu Anlaşması'nı imzalamayı reddetmesi gündem oldu. Iraklı gazeteci,İran yanlısı bakana ateş püskürdü.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Irak Ulaştırma Bakanı Vehb Haseni'nin Kalkınma Yolu Anlaşması'nı imzalamayı reddetmesi gündem oldu. Iraklı gazeteci,İran yanlısı bakana ateş püskürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından düzenlenen anlaşma imza töreninde kısa süreli bir kriz yaşandığı görüldü.
Irak Ulaştırma Bakanı, iki ülke arasındaki ulaştırma anlaşmasını ilk etapta imzalamak istemedi. Canlı yayınlanan imza töreninde yaşanan kriz sırasında Erdoğan, "Beş anlaşma değil miydi?" diye sordu. Devreye Irak Başbakanı Zeydi'nin girmesiyle kriz aşıldı, anlaşma imzalandı.
İmzaya direnen bakanın Bedir Örgütü'ne mensup olduğu ve İran'ın Irak'taki en eski ve en güçlü askeri müttefiklerinden biri olduğu ortaya çıktı.
Söz konusu gelişme Irak'ta gündem oldu. Iraklı gazeteci Rusly Al-Maliki, Irak Ulaştırma Bakanı Vehb Haseni'ye çok sert tepki gösterdi.
Al-Maliki yaptığı açıklamada, "Tabii ki iran ona imzalama derse, imzalamaz, bugün bizi rezil ettiniz. Türkiye'ye sanki bölgede gelip geçici, küçücük bir devletmiş gibi muamele ediyoruz; keyfimize göre "imzalarız ya da imzalamayız" diyoruz.
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Türkiye'nin ekonomisi ne kadar büyük biliyor musun? Türkiye'nin ne olduğunu biliyor musun? Sizler rezaletsiniz. sizler skandalsınız. sizler utançtan ibaretsiniz. biz ıraklılar için bir utanç kaynağısınız. siz iktidarda olduğunuz için biz utanç duyuyoruz" dedi.
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