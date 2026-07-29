  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mauro Icardi'nin yeni adresi belli oldu! Devasa projeler için kolları sıvadılar! Petrol ülkesi yana yakıla Türkiye’yi bekliyor: Gelirseniz havalara uçarız Sıcak gelişme: Türkiye'nin sanayi devi bir anda Almanlara satıldı Sıcak havada uyku uyumanın 5 formülü ortaya çıktı! İşte uzmanların önerdiği kurallar Canan Karatay'ın ısrarla tavsiye ettiği yaz meyvesi: Bir avucu bile lif ve antioksidan deposu İsrail çok fena tırstı! Bu defa hedeflerinde o isim var: Gücünü Türkiye’den alıyor Ahbap soruşturmasında ünlülerin çarkı! Eski paylaşımlar yeniden gündemde Bakan Çiftçi'den çarpıcı açıklama: Yabancı gizli servisler suç çetelerini kullanıyor Devler teker teker çöküyor! 5 bin kişi işten çıkaracaklar İran saldırılara yeniden başladı! Kritik üssü hedef aldılar
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Türkiye'deki anlaşmayı imzalamayı reddeden bakan Irak'ı ayağa kaldırdı: Utanç kaynağısınız

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'deki anlaşmayı imzalamayı reddeden bakan Irak'ı ayağa kaldırdı: Utanç kaynağısınız

Irak Ulaştırma Bakanı Vehb Haseni'nin Kalkınma Yolu Anlaşması'nı imzalamayı reddetmesi gündem oldu. Iraklı gazeteci,İran yanlısı bakana ateş püskürdü.

#1
Foto - Türkiye'deki anlaşmayı imzalamayı reddeden bakan Irak'ı ayağa kaldırdı: Utanç kaynağısınız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından düzenlenen anlaşma imza töreninde kısa süreli bir kriz yaşandığı görüldü.

#2
Foto - Türkiye'deki anlaşmayı imzalamayı reddeden bakan Irak'ı ayağa kaldırdı: Utanç kaynağısınız

Irak Ulaştırma Bakanı, iki ülke arasındaki ulaştırma anlaşmasını ilk etapta imzalamak istemedi. Canlı yayınlanan imza töreninde yaşanan kriz sırasında Erdoğan, "Beş anlaşma değil miydi?" diye sordu. Devreye Irak Başbakanı Zeydi'nin girmesiyle kriz aşıldı, anlaşma imzalandı.

#3
Foto - Türkiye'deki anlaşmayı imzalamayı reddeden bakan Irak'ı ayağa kaldırdı: Utanç kaynağısınız

İmzaya direnen bakanın Bedir Örgütü'ne mensup olduğu ve İran'ın Irak'taki en eski ve en güçlü askeri müttefiklerinden biri olduğu ortaya çıktı.

#4
Foto - Türkiye'deki anlaşmayı imzalamayı reddeden bakan Irak'ı ayağa kaldırdı: Utanç kaynağısınız

Söz konusu gelişme Irak'ta gündem oldu. Iraklı gazeteci Rusly Al-Maliki, Irak Ulaştırma Bakanı Vehb Haseni'ye çok sert tepki gösterdi.

#5
Foto - Türkiye'deki anlaşmayı imzalamayı reddeden bakan Irak'ı ayağa kaldırdı: Utanç kaynağısınız

Al-Maliki yaptığı açıklamada, "Tabii ki iran ona imzalama derse, imzalamaz, bugün bizi rezil ettiniz. Türkiye'ye sanki bölgede gelip geçici, küçücük bir devletmiş gibi muamele ediyoruz; keyfimize göre "imzalarız ya da imzalamayız" diyoruz.

#6
Foto - Türkiye'deki anlaşmayı imzalamayı reddeden bakan Irak'ı ayağa kaldırdı: Utanç kaynağısınız

Türkiye ne demek biliyor musun? Türkiye'nin sahip olduğu sanayi altyapısını biliyor musun? Türkiye'nin nato'daki önemini biliyor musun? Türkiye'nin ordusu ne kadar büyük biliyor musun?

#7
Foto - Türkiye'deki anlaşmayı imzalamayı reddeden bakan Irak'ı ayağa kaldırdı: Utanç kaynağısınız

Türkiye'nin ekonomisi ne kadar büyük biliyor musun? Türkiye'nin ne olduğunu biliyor musun? Sizler rezaletsiniz. sizler skandalsınız. sizler utançtan ibaretsiniz. biz ıraklılar için bir utanç kaynağısınız. siz iktidarda olduğunuz için biz utanç duyuyoruz" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan, iletişimin önemine AHBAP üzerinden dikkat çekti: Deprem istismarıyla operasyon çektiler
Gündem

Erdoğan, iletişimin önemine AHBAP üzerinden dikkat çekti: Deprem istismarıyla operasyon çektiler

2. İletişim Şura’sının açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplumun algoritma faşizmine maruz bırakılarak hakikatlerden k..
‘Bilecik'in Khaleesi’ de Yeni Parti’ye geçiyor
Gündem

‘Bilecik'in Khaleesi’ de Yeni Parti’ye geçiyor

Saç rengini ve tarzını Game of Thrones karakterine benzeterek sosyal medyada ‘Bilecik'in Khaleesi’ olarak anılmaya başlayan CHP’nin Bilecik ..
Öğüt, kısa şortlar için ‘teşhir’ dedi, yobazlar kudurdu! Cevap veremeyince kin ve nefret kustular
Gündem

Öğüt, kısa şortlar için ‘teşhir’ dedi, yobazlar kudurdu! Cevap veremeyince kin ve nefret kustular

Kadın sporlarında kullanılan kıyafetlerin gereksiz açık olması kamuoyunda sıkça eleştirilen bir konuyken, Akademisyen Selman Öğüt’ün konuya ..
Fırtına tarlaları yere serdi! 3 bin dönüm mısır zarar gördü
Tarım

Fırtına tarlaları yere serdi! 3 bin dönüm mısır zarar gördü

Mersin Tarsus'ta hafta sonu etkili olan fırtına, çok sayıda mahalledeki mısır tarlalarını vurdu. İlk tespitlere göre 3 bin dönüm ekili alan ..
Her sabah yüzünüzü bu 2 malzemeli karışımla yıkayın
Kadın - Aile

Her sabah yüzünüzü bu 2 malzemeli karışımla yıkayın

Güneş, kirletici maddeler, havadan ve sağlıksız yaşam tarzından kaynaklanan gözaltı ve cilt problemleri sıklıkla karşılaşılan önemli bir kon..
Milyonlarca gencin beklediği kritik gün geldi! YKS tercihlerinde maraton başlıyor!
Eğitim

Milyonlarca gencin beklediği kritik gün geldi! YKS tercihlerinde maraton başlıyor!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği tercih süreci yarın resmen başlıyor...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23