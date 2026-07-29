Türkiye'deki anlaşmayı imzalamayı reddeden bakan Irak'ı ayağa kaldırdı: Utanç kaynağısınız

Al-Maliki yaptığı açıklamada, "Tabii ki iran ona imzalama derse, imzalamaz, bugün bizi rezil ettiniz. Türkiye'ye sanki bölgede gelip geçici, küçücük bir devletmiş gibi muamele ediyoruz; keyfimize göre "imzalarız ya da imzalamayız" diyoruz.