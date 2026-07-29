Türkiye’nin ünlü üniversitesinde ağızları açık bırakan taciz skandalı: “Çimlere uzanıp günah işleyelim”

Yürütülen soruşturma kapsamında öğretim görevlisi cinsel taciz suçlamasıyla 24 Nisan 2026 tarihinde görevinden ihraç edildi. İhraç kararının hemen ardından O.S. karara itiraz etti. O.S.'nin Çanakkale İdare Mahkemesi'ne YÖK hakkında açtığı yürütmeyi durdurma davası geçtiğimiz hafta sonuçlandı. Mahkeme bu kadarına pes dedirten bir karara imza attı. Öğretim görevlisi O.S.'ye yakın olan ve lehine ifade veren öğrencilerin ifadelerini dikkate alan mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı verdi. YÖK, mahkemenin verdiği karara itiraz ederken yaşanan gelişmeler Siyasal Bilgiler Fakültesi'ndeki tacize uğradığını iddia eden öğrencileri de tedirgin etti. İsmini vermek istemeyen öğrenciler, "Biz şikayetçi olduğumuz, bizi taciz eden bir öğretmenin dersine nasıl girebiliriz. Geçmişte 3 kez bu suçtan atılmış, sicili bu kadar karanlık bir hoca nasıl geri iade edilebilir" dediler. Yaşanan gelişmelerin ardından onlarca öğrenci kararı protesto etmek amacıyla yeni eğitim yılında derslere girmeme kararı alırken, kararın altında imzası bulunan Mahkeme Başkanı S.A.'nın yakın zamanda aynı fakültenin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde İdari Yargı Uygulamaları alanında yüksek lisans dersleri vermeye hazırlandığı ileri sürüldü.