Uçan kuştan haberi olan Şamil Tayyar’dan dikkat çeken iddia: Öcalan için bu karar alınacak
Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan yasal düzenlemelere ilişkin edindiği kulis bilgileri paylaştı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan yasal düzenlemelere ilişkin edindiği kulis bilgileri paylaştı.
Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlığı yapılan "çerçeve yasa" çalışmalarında sona yaklaşılıyor. Eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medyada yaptığı paylaşımda yasa teklifine ilişkin detayları paylaştı: "PKK mensupları 5 yıl süreyle adli kontrol altında tutulacak. Adli kontrol süresince suça bulaşmadıkları takdirde sosyal hayata entegre olacaklar. 5 yıl boyunca siyaset yapamayacaklar."
Örgüt yöneticilerinin durumunun ne olacağına dair de bilgileri paylaşan Tayyar, şu ifadeleri kullandı:
"Yöneticiler Türkiye’ye giremeyecek, Türkiye aleyhine faaliyette bulunamayacak. Öcalan İmralı’da kalacak."
Yasadan yararlanacakların sayısına dair de bilgi veren Tayyar, "Yasayla beklenen gelişmeler yaşanırsa, 8 bin civarında PKK’lının Türkiye’ye dönmesi, Irak ve Suriye’de kalması veya Avrupa’ya geçmesi tahmin ediliyor. Bu durumda Kandil tümden boşaltılmış, tüm mağaralar tasfiye edilmiş ve silahlar bırakılmış olacak" dedi.
Tayyar ayrıca "Bir maddedeki pürüzler giderilirse yasa önerisi perşembe veya cuma günü de meclise sunulabilir" bilgisini verirken pürüz olan maddenin hangisi olduğunu belirtmedi.
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