Programda dile getirilen ifadelerde dikkat çeken noktalardan biri de, Türkiye'nin komşuları ve müttefikleriyle ilişkilerine doğrudan zarar verecek senaryoların tartışılması oldu. Knafo'nun, "Türkiye ile Katar'ın arasına nasıl nifak sokabiliriz?" ve "Suriye ile Türkiye'nin arasına nasıl nifak sokabiliriz?" sözleri, yalnızca bir değerlendirme değil, uzun vadeli bir stratejinin parçası olarak dile getirildi. Bu açıklamalar, iki ülke arasındaki güveni sarsmaya yönelik olası siyasi hamlelerin açık şekilde konuşulması bakımından da dikkat çekti.