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Tuğgeneral Harel Knafo: Türkiye ile o ülkenin arasına nifak sokmalıyız

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Tuğgeneral Harel Knafo: Türkiye ile o ülkenin arasına nifak sokmalıyız

İsrailli Emekli Tuğgeneral Harel Knafo, katıldığı bir canlı yayında Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulunarak 'Ankara ile o ülke arasına nifak sokmalıyız' dedi.

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Foto - Tuğgeneral Harel Knafo: Türkiye ile o ülkenin arasına nifak sokmalıyız

İsrail'de son günlerde Türkiye'yi hedef alan açıklamalar ve provokatif yayınlar dikkat çekici şekilde artarken, bu çıkışlara bir yenisi de emekli Tuğgeneral Harel Knafo'dan geldi. İsrail'in Kanal 14 televizyonunda katıldığı canlı yayında konuşan Knafo, Türkiye'nin bölgedeki etkisini kırmaya yönelik ifadeler kullanarak Ankara'nın bölgesel ilişkilerinin zayıflatılması gerektiğini savundu.

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Foto - Tuğgeneral Harel Knafo: Türkiye ile o ülkenin arasına nifak sokmalıyız

Knafo, konuşmasında Türkiye'nin özellikle son yıllarda geliştirdiği diplomatik ve stratejik ilişkileri hedef alırken şu ifadeleri kullandı: "Suudi Arabistan'ı ve diğer ülkeleri bu coğrafyada kendine çekebilirsin. Katar ile Türkiye'nin arasına nasıl nifak sokabiliriz? Katar'ın Türkiye ile birlikte harekete etmesi öyle tabii bir durum değil. Katar, Türkiye'nin küçük kardeşi filan değil.

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Foto - Tuğgeneral Harel Knafo: Türkiye ile o ülkenin arasına nifak sokmalıyız

Suriye ile Türkiye'nin arasına nasıl nifak sokabiliriz? İki tarafın ortak çıkarlarına uymayacak neleri aralarına sokabiliriz? Şara için özellikle Türkiye cephesinden gelen ne gibi tehditler var? Tüm taşları doğru dizmek adına çok daha uzun vadeli stratejik bir akıl ortaya koymalıyız. Yoksa 15 yıl sonra yeni İran tehdidiyle karşılaşırız. Sünniler çok daha tehlikeli, Yahudilere muazzam düşmanlık var. Şiiler özünde İsrail halkına karşı değil."

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Foto - Tuğgeneral Harel Knafo: Türkiye ile o ülkenin arasına nifak sokmalıyız

Knafo'nun sözleri, Türkiye'nin son dönemde bölgesel diplomasi alanında attığı adımların İsrail'de yakından takip edildiğini ve bazı çevrelerde ciddi bir stratejik kaygı oluşturduğunu ortaya koydu. Özellikle Türkiye'nin Katar, Suriye ve Körfez ülkeleriyle geliştirdiği ilişkilerin hedef alınması, Ankara'nın bölgedeki artan etkisini sınırlandırmaya yönelik bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor.

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Foto - Tuğgeneral Harel Knafo: Türkiye ile o ülkenin arasına nifak sokmalıyız

Programda dile getirilen ifadelerde dikkat çeken noktalardan biri de, Türkiye'nin komşuları ve müttefikleriyle ilişkilerine doğrudan zarar verecek senaryoların tartışılması oldu. Knafo'nun, "Türkiye ile Katar'ın arasına nasıl nifak sokabiliriz?" ve "Suriye ile Türkiye'nin arasına nasıl nifak sokabiliriz?" sözleri, yalnızca bir değerlendirme değil, uzun vadeli bir stratejinin parçası olarak dile getirildi. Bu açıklamalar, iki ülke arasındaki güveni sarsmaya yönelik olası siyasi hamlelerin açık şekilde konuşulması bakımından da dikkat çekti.

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Foto - Tuğgeneral Harel Knafo: Türkiye ile o ülkenin arasına nifak sokmalıyız

KAYNAK: X/BEDRETTİN BÖLÜKBAŞI

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Yorumlar

Blondepate

Siyonistler oldum olası sinsi ve kalleşler. Allah boşuna mı bunları Lanetledi.
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