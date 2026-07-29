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Ekmeklik buğday ve buğday kırıkları ihracatına izin verildi İhracat yasağı kalktı

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AA Giriş Tarihi:

Ekmeklik buğday ve buğday kırıkları ihracatına izin verildi İhracat yasağı kalktı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), ekmeklik buğday ihracatının serbest bırakıldığını duyurdu.

#1
Foto - Ekmeklik buğday ve buğday kırıkları ihracatına izin verildi İhracat yasağı kalktı

TMO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, kurumun görev alanına giren ürünlerde piyasa istikrarını sağlamak, üretici ve tüketicilerin menfaatlerini korumak, güvenilir, etkin ve dengeli bir piyasa yapısının oluşmasına katkı sunmak amacıyla çalışmaların sürdüğü belirtildi.

#2
Foto - Ekmeklik buğday ve buğday kırıkları ihracatına izin verildi İhracat yasağı kalktı

Ekmeklik buğday ve buğday kırıklarının, İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ kapsamında yer aldığı ve söz konusu ürünlerin ihracatının kuruluşun uygun görüşüne tabi olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

#3
Foto - Ekmeklik buğday ve buğday kırıkları ihracatına izin verildi İhracat yasağı kalktı

"Yurt içi üretim, mevcut stoklar ve iç tüketim ihtiyacı dikkate alınarak, arz güvenliğinin yeterli düzeyde olması nedeniyle Mart 2025'ten bu yana kapalı olan ekmeklik buğday ve buğday kırıkları ihracatına 29 Temmuz itibarıyla yeniden izin verilmesi kararlaştırılmıştır.

#4
Foto - Ekmeklik buğday ve buğday kırıkları ihracatına izin verildi İhracat yasağı kalktı

İhracat işlemleri, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) Genel Sekreterliği aracılığıyla yapılacak başvuruların, kuruluşumuzca yurt içi arz durumu dikkate alınarak değerlendirilmesi suretiyle kontrollü ve dengeli bir şekilde yürütülecektir.

#5
Foto - Ekmeklik buğday ve buğday kırıkları ihracatına izin verildi İhracat yasağı kalktı

Toprak Mahsulleri Ofisi, bundan sonraki süreçte de üretici ve tüketici menfaatlerini gözeten, piyasa istikrarını destekleyen ve gıda arz güvenliğini esas alan politikalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir."

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