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Yaşam
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Türkiye'de yalnızca 4 kişi kaldılar! Dünyanın her yerinden talep var

2024-04-27 10:31:35
Türkiye'de yalnızca 4 kişi kaldılar! Dünyanın her yerinden talep var

Türkiye’de 4 alem ustasından biri olan Rıza Akbalış, 120 yıllık aile mesleğini devam ettiren son kişi…

#1
Foto - Türkiye'de yalnızca 4 kişi kaldılar! Dünyanın her yerinden talep var

Bursa’da 60 yaşındaki Rıza Akbalış 3 kuşaktır devam eden 120 yıllık aile mesleğini, ilk günkü heyecanıyla devam ettiriyor.

#2
Foto - Türkiye'de yalnızca 4 kişi kaldılar! Dünyanın her yerinden talep var

Abdal Mahallesi’nde bulunan atölyesinde babasından kalan aletlerle 14 yaşından bu yana zanaatına devam eden Akbalış, Türkiye’de birçok tarihi caminin alemini onarırken yurt dışına da sipariş üzerine ihracat yapıyor.

#3
Foto - Türkiye'de yalnızca 4 kişi kaldılar! Dünyanın her yerinden talep var

Genellikle Balkan ülkelerinden çok fazla talep olduğunu dile getiren Akbalış, bu güne kadar Balkan ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesine alem yaptığını söylüyor.

#4
Foto - Türkiye'de yalnızca 4 kişi kaldılar! Dünyanın her yerinden talep var

Türkiye’de sadece 4 tane alem ustası kaldığını belirten Akbalış, kendisinden sonra bu mesleği devam ettirecek kimsesi kalmadığını kaydetti.

#5
Foto - Türkiye'de yalnızca 4 kişi kaldılar! Dünyanın her yerinden talep var

ALEM YAPMAYI BABASINDAN ÖĞRENDİ - Okulu bitirmesinin ardından babasının yanında çırak olarak çalışmaya başlayan Rıza Akbalış, “Bu mesleği dedem, babam ve ben olmak üzere 3 kuşaktır yapıyoruz, 120 yıllık bir meslek. 14-15 yaşlarında okulu bitirdiğim gibi babam yanına aldı. Temel eğitimi babamın yanında aldım. Atölyede dedemin ve babamın aletleri var. Hem babam hem de ustam olduğu için ondan çok şey öğrendim. Sanatta ahlak çok önemli. Temel eğitimi aldıktan sonra her şey çok güzel olur. Ben bu çizgide devam ediyorum. Kaybolmaya yüz tutmuş bir meslek. Türkiye’de Samsun, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş ve Bursa’da ben olmak üzere sadece 4 kişi yapıyor. İstanbul’da alem yapıyorlar ama onlar döküm alem. Bizim yaptığımız el sanatı çekiçle yapıyoruz. Ailemde benden sonra bu mesleği yapacak maalesef yok. Sağlığım elverdiği sürece bu mesleği devam ettireceğim” dedi.

#6
Foto - Türkiye'de yalnızca 4 kişi kaldılar! Dünyanın her yerinden talep var

DEPREM BÖLGESİNE ALEM GÖNDERDİ - Hatay’da yıkılan tarihi camiler için de alem hazırladığını söyleyen Akbalış, şöyle konuştu:

#7
Foto - Türkiye'de yalnızca 4 kişi kaldılar! Dünyanın her yerinden talep var

“Türkiye’nin her tarafına özellikle Marmara bölgesine veriyoruz. Yurt dışında Avusturya, Romanya, Almanya, Macaristan, Balkan ülkelerine birkaç tane de Amerika’ya gönderdik. Yurt dışında bir hayırsever kilise iptal olunca yerine yapılan camiye alem istedi. Ben de para almadan hediye ederek yolladım. Zaman içerisinde bakırlar renk değiştiriyor, renklerini açıyoruz. Bazen yamuluyor, onları düzeltiyoruz. Eskisi gibi güzel şekilde teslim ediyoruz. 20-25 gün önce Hatay’da depremden dolayı yıkılan bir cami için hayırsever biri 5 tane alem aldı. Deprem bölgelerinde yıkılan ve hasar gören camiler yapılıyor onarılıyor. Tamamlanınca 5 tane daha alem göndereceğiz”

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