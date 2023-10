'ŞU AN SALGIN BOYUTUNDA' Türkiye genelinde uyuz hastalığının görülme oranının her geçen gün arttığına dikkat çeken Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Prof. Dr. Özlem Su Küçük de, “Polikliniklerde görülme oranı yüzde 10-20 olmakla birlikte her ailenin en az 3 ya da 4 kişiden oluştuğu varsayılırsa rakamların yüksekliğinden bahsedebiliriz. Bu nedenle şu an bir salgın boyutundan bahsetmek mümkün” açıklamasını yaptı.