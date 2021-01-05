Türkiye'de son 91 yılın en kurak dönemi yaşanıyor! O iide 5-6 sonra...

EDİRNE'DE SU KUYULARI AÇILIYOR- Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kentin içme suyunu 2017 yılından itibaren Kayalıköy Barajı'ndan sağladıklarını belirterek, "Ancak geçtiğimiz yazın ve bu yılın Trakya'da son 91 yılın en kurak dönemi olması nedeniyle Kayalıköy Barajı'ndaki su rezervinin de ölü hacme yaklaşması nedeniyle biz tekrar daha yüksek kapasiteli, yaklaşık 14 milyon metreküp suyu olan Süloğlu Barajı'na döndük DSİ ile ortak çalışmayla. İçme suyu ihtiyacımızın büyük kısmını 2 - 2,5 aydır Süloğlu Barajı'ndan karşılıyoruz, bir kısmını da yüzde 30'luk kısmını da Paşaçayırı'ndaki içme suyu kuyularından karşılıyoruz." dedi. Gürkan, "Bu anlamda DSİ Genel Müdürlüğü'ne ve Edirne Bölge Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum. Çok entegre bir çalışmamız var. Paşaçayırı'nda 12 tane içme suyu kuyumuz var ve hepsi faal durumda. Geçen hafta arkadaşlarım teknik çalışma yaptı ve şimdi 3 tane daha ilave kuyu açıyoruz burada. Dolayısıyla kuyu sayımız 15'e çıkacak. Yine Süloğlu Barajı hattı ile Kayalıköy Barajı hattının birleştiği noktada 2 hattı birleştiriyoruz. Çünkü Süloğlu hattı çok eski. Onunla ilgili de proje hazır, yakında DSİ ihaleye çıkacak. Arada kalan 7 kilometrelik asbest hattı çelik hatta çevireceğiz ve bundan sonra çok uzun yıllar Edirne suyun taşınması anlamında bir sıkıntı yaşamayacak" açıklamasında bulundu. Kuraklığın tehlike olduğunu söyleyen Gürkan, "Bununla ilgili de üzerinde çalıştığımız çeşitli konular var. Suyun daha tasarruflu kullanılması, daha ekonomik kullanılması şeklinde. Onu da önümüzdeki günlerde daha tasarruflu konusunda nasıl davranmamız gerektiği ile ilgili vatandaşımıza açıklayacağız. Yine bu çalışmayı da DSİ ile müştereken yapıp Edirne kamuoyuna açıklayacağız. Bir kampanya tarzında bu. Bu konuda çok senaryo, teori var." ifadelerini kullandı. Gürkan, "Bir çoğu da şunu işaret ediyor: gelecekteki en büyük tehdit su veya en büyük savaş su kaynaklarıyla ilgili olacak savaş. Bunu teorisyenler, bilim insanları söylüyor. Bizim var olan su kaynaklarını çok daha efektif kullanmamız gerekiyor, çok daha yerinde kullanmamız gerekiyor" diye konuştu.