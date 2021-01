Türkiye'de son 91 yılın en kurak dönemi yaşanıyor! O iide 5-6 sonra...

"TOPRAK SUYA DOYMADI"- Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, bölgede yaşanan kuraklığın üretimi olumsuz etkilediğini belirterek, "Son dönemde buğday ekiminden bu yana yaklaşık 160 kilo yağış aldık ama bu yağışlar şu an için yeterli fakat toprak yeterli seviyede su doyumuna ulaşmadı. Barajlarda ise bırakın Edirne'yi Türkiye genelinde doluluk oranı yüzde 20 - 30'larda. Doğal olarak da yağışlar gelmezse bu ekilen ve bundan sonra ekilecek ürünleri bu durum etkileyecektir. Bizim için Edirne olarak yapmamız gereken akıp giden 2 nehrimize odaklanmak önemli olan. Bu nehirlerimiz akıp denize dökülüyor." açıklamasında bulundu. Arabacı, Türkiye genelinde içme suyunun riskli hale geldiğini belirterek, "İnşallah yağış olacaktır. 2008 yılından sonra bir tek geçen yıl bu kadar düştü yağış oranı. Önceki yıllarda yaklaşık 700 kilogramdı. Geçen yıl 400 kilograma kadar düştü. Seviye bayağı düştü. Hemen hemen yarı yarıya diyebiliriz. Ciddi bir düşüş var. Bu sene inşallah güzel geçer. Şu ana kadar yağan yağışlar sadece mahsul ihtiyacını karşıladı. Bundan sonra yağışlar ciddi ve güzel yağması lazım. Ama bizim bir an önce kendi suyumuzu karşılayabilir ve depolayabilir hale gelmemiz lazım. Bunun için de sulama ve baraj projelerine yatırımı arttırarak, suyu çiftçimizle buluşturmamız gerekiyor. Hasada yansır demek için şu an çok erken. Belki çok kurak bir yıl geçebilir ama mahsulün ihtiyacı olduğu dönemlerde bir kaç yağmur alırız ve önceki yıllardan daha iyi verim alırız. Ama şu an bunu söylemek için henüz erken" dedi.