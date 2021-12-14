Türkiye’de satışa sunuldu! 16 yaşındakiler de kullanabilecek

Araç paylaşım şirketleri ile görüşmeler yaptıklarını kaydeden Alkım, 2021'de 150 adet Ami'yi kurumsal firmalara sattıklarını bildirdi. Selen Alkım, Ami'nin Türkiye pazarında şu anda sadece filo satışı ve kurumsal müşteriler için piyasaya sürüldüğünü de vurgulayarak, 2022'nin ilk çeyreğinden itibaren bireysel satışlara başlayacaklarını açıkladı. Müşterinin kapısına teslim edilecek Ami'nin satış sürecini diğer otomobillerden farklılaştırmak istediklerini kaydeden Alkım, "Ami’yi müşterimize online bir yolculuk ile sunmaya hazırlanıyoruz. Web sitemiz üzerinden bayilerimizin de entegre olduğu sistemle satın alma yolculuğunu tamamlayacağız. Ami satın alacak her müşterimize aracını evine kadar gönderme veya istediği adreste teslim etme gibi bir hizmet de sunacağız" bilgisini verdi. Alkım, talep olması halinde Ami’nin Cargo versiyonunu da Türkiye’ye getirebileceklerini bildirdi. Öte yandan, Ami'nin henüz perakende satış fiyatı açıklanmış değil. Otomobilin lansmanında fiyat konusundaki soruları yanıtlayan Alkım, "Biz Ami’yi getirdiğimizde gönül isterdi ki fiyatı 100 bin TL'nin daha aşağısında olsun. Fakat, kurla beraber bu çok mümkün olmadı. Muadillerine göre daha erişilebilir olması için çalışıyoruz" dedi. Menzili 75 kilometre Ami, ilk olarak Ami One Concept adıyla Mart 2019’da Cenevre Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkmıştı. 14 inç büyüklüğündeki tekerlekler ile satışa sunulan araç, 2.41 metre uzunluk, 1.39 metre genişlik ve 1.52 metre yüksekliğe sahip. Tek bir şarj ile 75 kilometreye kadar elektrikli sürüş menziline ulaşabilen Ami, 5.5 kWh kapasiteli lityum-iyon bataryalarını 220 Volt standart prizde üç saat içinde tam şarj edebiliyor. Tasarımı ile günümüz otomobillerinden farklılaşan araç, bu özelliğini birbirinden ters yöne açılan kapıları ile de gösteriyor. Ami'de hava yastığı ve ABS gibi güvenlik donanımları ise bulunmuyor. Edindiğimiz bilgiye göre, Ami'nin garantisi 2 yıl ve sınırsız kilometre. Aracın bataryaların da 3 yıl ve 40 bin km garantisi bulunuyor. PSA Türkiye’nin bu araca özel kasko ürünü çalışmaları ise devam ediyor. Ayrıca, Ami'nin otoyollara çıkışının ve İstanbul'daki boğaz köprülerinden geçişinin yasak olduğunu bilmekte de fayda var. Son olarak, Citroen'in 2022’nin başlarında elektrikli C4’ü Türkiye'ye getirmeyi planladığını da belirtelim.