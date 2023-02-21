Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller listesi açıklandı! Bütçe dostu binekler arasında yer alan 6 model fiyat etiketi 1 milyon TL'nin altında. Listede Opel Corsa-e 849 bin 900 TL'lik satış fiyatıyla birinci sırada yer alırken, Renault Zoe 899 bin 900 TL ile ikinci sırada yerini aldı. Citroen e-C4 ve e-C4 X modelleri de 909 bin TL'lik fiyatlarıyla listenin gözde modellerinden. Opel Mokka-e ise 327 km menzil ve 30 dakikada yüzde 80 dolum gibi özellikleriyle beşinci sırada. Mini Cooper SE ise 135 kW elektrikli motoru ile performansı yüksek ancak 919 bin 230 TL'lik fiyatıyla en pahalı model olarak listenin son sırasında yer alıyor.