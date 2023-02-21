  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
9
Türkiye’de satılan en ucuz elektrikli otomobiller!

2023-02-21 20:02:51
Türkiye’de satılan en ucuz elektrikli otomobiller!

Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller listesi açıklandı! Bütçe dostu binekler arasında yer alan 6 model fiyat etiketi 1 milyon TL'nin altında. Listede Opel Corsa-e 849 bin 900 TL'lik satış fiyatıyla birinci sırada yer alırken, Renault Zoe 899 bin 900 TL ile ikinci sırada yerini aldı. Citroen e-C4 ve e-C4 X modelleri de 909 bin TL'lik fiyatlarıyla listenin gözde modellerinden. Opel Mokka-e ise 327 km menzil ve 30 dakikada yüzde 80 dolum gibi özellikleriyle beşinci sırada. Mini Cooper SE ise 135 kW elektrikli motoru ile performansı yüksek ancak 919 bin 230 TL'lik fiyatıyla en pahalı model olarak listenin son sırasında yer alıyor.

#1
Foto - Türkiye’de satılan en ucuz elektrikli otomobiller!

Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller listemizde sizlerle 1 milyon TL altında fiyat etiketine sahip 6 modeli paylaşıyoruz.

#2
Foto - Türkiye’de satılan en ucuz elektrikli otomobiller!

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de elektrikli otomobil dönüşümü başladı. Üstelik yalnızca binek araç değil, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon ve tır gibi hafif ve ağır ticari araçlar da bu sürece dahil oluyor. Bu haberimizde sizlerle bütçe dostu binekleri paylaşıyoruz. İşte Türkiye’de satılan en ucuz elektrikli otomobiller…

#3
Foto - Türkiye’de satılan en ucuz elektrikli otomobiller!

Türkiye’de satılan en ucuz elektrikli otomobiller listemizin ilk sırasında Opel Corsa-e yer alıyor. 50 kWh bataryası ile 350 km menzil sunan araç, 30 dakikalık şarj ile yüzde 80’e kadar dolum yapabiliyor. Satış fiyatı ise 849 bin 900 TL.

#4
Foto - Türkiye’de satılan en ucuz elektrikli otomobiller!

Listenin ikinci sırasında Renault Zoe bulunuyor. Uzun yıllardır piyasada olan bu araç zaman içerisinde teknik özelliklerini birkaç kez geliştirdi. Hem menzili hem de performansı arttı. Şu anda 80 kW elektrik motorlu ve 395 km’ye varan menzili ile 899 bin 900 TL’ye satılıyor.

#5
Foto - Türkiye’de satılan en ucuz elektrikli otomobiller!

Listemize Ami’yi dahil etmedik. Zira ruhsatta otomobil olarak geçmiyor. Ancak bu markadan 2 farklı model yer alıyor. Bunlardan ilki Citroen e-C4. 100 kW gücünde motora sahip olan bu araç 50 kWs bataryası ile 350 km’ye kadar menzil sunuyor. Satış fiyatı ise 909 bin TL.

#6
Foto - Türkiye’de satılan en ucuz elektrikli otomobiller!

Citroen’in ikinci modeli e-C4 X. Diğer model ile benzer şekilde bu araçta da 100 kW gücünde bir elektrik motoru bulunuyor. 50 kWs bataryası ile de 350 km’ye kadar menzil sunuyor. İlk çıktığında e-C4’ten pahalı olsa da şu an için satış fiyatı bu otomobilin de 909 bin TL.

#7
Foto - Türkiye’de satılan en ucuz elektrikli otomobiller!

Listemizin beşinci sırasında Opel Mokka-e bulunuyor. 100 kW gücünde bir elektrik motoruna sahip olan Mokka-e, 50 kWs bataryası ile 327 km’ye varan bir menzil sunuyor. Corsa-e’de ve listedeki diğer araçlarda olduğu gibi 30 dakikada yüzde 80 dolum yapabiliyor.

#8
Foto - Türkiye’de satılan en ucuz elektrikli otomobiller!

Son sırada ise Mini Cooper SE yer alıyor. Markanın ilk tamamen elektrikli aracı olan bu model, 135 kW elektrikli motoru ile listedeki diğer otomobillerden çok daha yüksek bir performans sunuyor. Ancak buna karşılık olarak 230+ km menzile sahip. Tabii şehir içi birçok kişi için bu da yeterli olacaktır. Aracın liste fiyatı bugün itibariyle 919 bin 230 TL.

Mülk sahiplerine çağrı: Depremzedelere kiralarda kolaylık sağlayın!
Ekonomi

Mülk sahiplerine çağrı: Depremzedelere kiralarda kolaylık sağlayın!

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evlerinin yıkılması sonucu memleketlerini terk edip başka şehirlere göç etmek zorunda kalan depremzedeler..
İslam Memiş'ten gram altın için 'banka' uyarısı: Bilmeniz gerekiyor... Sebebi bakın neymiş!
Ekonomi

İslam Memiş'ten gram altın için 'banka' uyarısı: Bilmeniz gerekiyor... Sebebi bakın neymiş!

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bankaların makas aralığını daha da açarak ekrandaki fiyatları bakıp alım yapmak isteyen gram al..
Bir dünya markası oldu! İşte SİHA satılan ve sırada bekleyen ülkeler
Teknoloji

Bir dünya markası oldu! İşte SİHA satılan ve sırada bekleyen ülkeler

Dünya ülkeleri Baykar firması tarafından yerli ve milli olarak üretilen Bayraktar TB2 SİHA'lara sahip olabilmek için resmen sıraya girdi...
Türk zırhlıları o ülkede ortaya çıktı
Teknoloji

Türk zırhlıları o ülkede ortaya çıktı

Otokar firması tarafından üretilen TULPAR ve ARMA zırhlı araçları Kazakistan'da ortaya çıktı.
Şeyma Subaşı peş peşe paylaştı! Pes dedirtti, sosyal medyayı yıktı! Senin gibi bir zavallıdan da bu beklenirdi zaten
Aktüel

Şeyma Subaşı peş peşe paylaştı! Pes dedirtti, sosyal medyayı yıktı! Senin gibi bir zavallıdan da bu beklenirdi zaten

Şeyma Subaşı'nın açıklamaları pes dedirtti! Kahramanmaraş ve Hatay'da peş peşe yaşanan depremler, can kayıplarına neden oldu. Özellikle Kah..
Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye flaş hamle! Uydudan müdahale...
Aktüel

Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye flaş hamle! Uydudan müdahale...

Suudi Arabistan'dan 7 tır malzemeyle gelen Suudi yardım kuruluşu, Adıyaman'ın Kuyulu Mahallesi'nde deprem bölgesindeki sağlıkçıların uyduyla..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23