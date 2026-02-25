  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Çok büyük hastalıklara sebebiyet verebilir! Skolyoz uyarısına kulak verin... Musk'ın artık bir düşmanı daha oldu! Avukatlar her an harekete geçebilir! Süper Lig'de dengeleri kökten değiştiren adam: Hyeon-gyu Oh saha dışında da gol atıyor! Tokat’taki Dilim Kayaları artık Tabiat Anıtı Dünya İran'a kilitlenmişken Türkiye'den Somali'de dengeleri kökten değiştirecek hamle! Her şey sessiz sedasız oldu İlk müslüman belediye başkanı seçilmişti: Mamdani Zohran'dan sahurda anlamlı hareket! GS Başkanı Dursun Özbek PFDK'lık oldu! Disiplin faturası ağır Bu sefer gitti gidiyor: Galatasaray'da flaş ayrılık iddiası! Transferde flaş hamle Fenerbahçe’nin yeni ‘wonderkid’i konuştu! ‘Forma yarışına girmek istiyorum'
Kültür Sanat
6
Yeniakit Publisher
Türkiye'de sadece bir ilçede yapılıyor! Dondurucu soğuklara direniyor!
IHA Giriş Tarihi:

Türkiye'de sadece bir ilçede yapılıyor! Dondurucu soğuklara direniyor!

Türkiye'nin Olur ilçesine has olan geleneksel tatlı, kış aylarında enerji deposu olarak tüketiliyor.

#1
Foto - Türkiye'de sadece bir ilçede yapılıyor! Dondurucu soğuklara direniyor!

Erzurum'un Olur ilçesi Ormanağzı Mahallesi'nde yazın kavurucu sıcaklarda üretilen organik keş, kışın dondurucu soğuklarında tüketilerek uzun gecelerin vazgeçilmez lezzeti oluyor.

#2
Foto - Türkiye'de sadece bir ilçede yapılıyor! Dondurucu soğuklara direniyor!

Yapımı oldukça zahmetli olan keş, yaz aylarında hazırlanarak tahta sandıklara basılıyor ve aylarca dinlendiriliyor.

#3
Foto - Türkiye'de sadece bir ilçede yapılıyor! Dondurucu soğuklara direniyor!

UZUN KIŞ GECELERİNİN VAZGEÇİLMEZİ Ardından cevizle birlikte dibekte dövülen keş, özellikle uzun kış gecelerinde çay eşliğinde tüketiliyor. Misafirlere ikram edilen bu özel lezzet, köy odalarında yapılan sohbetlerin ve akran buluşmalarının da vazgeçilmez bir parçası olarak kültürel bir değeri yaşatmaya devam ediyor.

#4
Foto - Türkiye'de sadece bir ilçede yapılıyor! Dondurucu soğuklara direniyor!

Yöre halkı, keşin hem doğal hem de besleyici özelliğiyle soğuk kış günlerinde enerji verdiğini belirtiyor.

#5
Foto - Türkiye'de sadece bir ilçede yapılıyor! Dondurucu soğuklara direniyor!

ÜRETİM SÜRECİ ZAHMETLİ Ancak zahmetli üretim süreci nedeniyle her geçen yıl daha az üretilen bu geleneksel tatlının, gelecek kuşaklara aktarılması için destek bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kadın doktora cehennemi yaşatmışlar: Manyak doktorlar açığa alındı
Gündem

Kadın doktora cehennemi yaşatmışlar: Manyak doktorlar açığa alındı

Aydın'ın Efeler ilçesinde elden para istedikleri bir kadın aile hekiminin talebi reddetmesi üzerine kadın doktorun sağlık hizmeti vermesini ..
Filistin bayrağını tekmeleyen İsrailli havaya uçtu
Sosyal Medya

Filistin bayrağını tekmeleyen İsrailli havaya uçtu

Batı Yaka'da yaşanan ve sosyal medyada gündem olan görüntülerde, bir işgalci yerleşimcinin yol kenarında dikili duran Filistin bayrağına yön..
Çocuklarımızı kime emanet ediyoruz! Türkiye’nin en büyük çocuk kanallarının arkasındaki isim şoke etti: Sefarad Yahudisi Melih Abuaf!
Gündem

Çocuklarımızı kime emanet ediyoruz! Türkiye’nin en büyük çocuk kanallarının arkasındaki isim şoke etti: Sefarad Yahudisi Melih Abuaf!

Milyonlarca evladımızın her gün hayranlıkla izlediği, dillerinden düşürmediği "Çuf Çuf Çocuk Şarkıları", "Karpuz Adam", "Pırtık" ve "Afacan ..
Başkan Öntürk’ten "Türkiye Hatay’ı geri vermeli" diyen Rubin’e net cevap: Gel de al
Gündem

Başkan Öntürk’ten “Türkiye Hatay’ı geri vermeli” diyen Rubin’e net cevap: Gel de al

Türkiye’nin kadrolu düşmanı ABD’li sözde stratejist Michael Rubin’in “Türkiye’nin Suriye’de sömürgeci hedefleri yoksa Hatay’ı geri vermelidi..
Teşkilatların 'sandığa yansır' uyarısı AK Parti’yi harekete geçirdi! Milyonların gönlü böyle alınacak...
Gündem

Teşkilatların 'sandığa yansır' uyarısı AK Parti’yi harekete geçirdi! Milyonların gönlü böyle alınacak...

AK Parti il ve ilçe teşkilatlarının sahadan topladığı mesajların en büyüğünün ‘geçim sıkıntısı’ ile ‘düşük emekli maaşları’ olması ve bu dur..
888 şüpheli tutuklandı! Sıra diğerlerine de gelecek...
Aktüel

888 şüpheli tutuklandı! Sıra diğerlerine de gelecek...

75 ilde son 10 gün içinde gerçekleştirilen kapsamlı narkotik operasyonlarında 958 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyondan fazla hap ele ge..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23