Türkiye'de sadece bir ilçede yapılıyor! Dondurucu soğuklara direniyor!
Türkiye'nin Olur ilçesine has olan geleneksel tatlı, kış aylarında enerji deposu olarak tüketiliyor.
Erzurum'un Olur ilçesi Ormanağzı Mahallesi'nde yazın kavurucu sıcaklarda üretilen organik keş, kışın dondurucu soğuklarında tüketilerek uzun gecelerin vazgeçilmez lezzeti oluyor.
Yapımı oldukça zahmetli olan keş, yaz aylarında hazırlanarak tahta sandıklara basılıyor ve aylarca dinlendiriliyor.
UZUN KIŞ GECELERİNİN VAZGEÇİLMEZİ Ardından cevizle birlikte dibekte dövülen keş, özellikle uzun kış gecelerinde çay eşliğinde tüketiliyor. Misafirlere ikram edilen bu özel lezzet, köy odalarında yapılan sohbetlerin ve akran buluşmalarının da vazgeçilmez bir parçası olarak kültürel bir değeri yaşatmaya devam ediyor.
Yöre halkı, keşin hem doğal hem de besleyici özelliğiyle soğuk kış günlerinde enerji verdiğini belirtiyor.
ÜRETİM SÜRECİ ZAHMETLİ Ancak zahmetli üretim süreci nedeniyle her geçen yıl daha az üretilen bu geleneksel tatlının, gelecek kuşaklara aktarılması için destek bekleniyor.
