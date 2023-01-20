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Türkiye’de korkutan görüntü!

2023-01-20 12:00:30
Türkiye’de korkutan görüntü!

Türkiye'nin en büyük tatlı su kaynaklarından İznik Gölü'nde mevsimsel kuraklık nedeniyle su çekilmesi korkutucu boyutlara ulaştı.

#1
Foto - Türkiye’de korkutan görüntü!

Kıyıdan 400 metre çekilen İznik Gölü günden güne kötüye gidiyor. Gölün en büyük iskelesi ise tamamen karada kaldı.

#2
Foto - Türkiye’de korkutan görüntü!

İznik Gölü'nün en büyük iskelesi karada kaldı. 2014 yılında dünyanın en önemli on buluşu arasında olan İznik’teki bazalika kilisesi suyun altında bulunmuştu şimdi ise karada kaldı.

#3
Foto - Türkiye’de korkutan görüntü!

Maalesef suyun bizim orada yaklaşık elli metre yüz metre arası ama diğer bölgeleri de yüz, yüz eli, iki yüz metre kadar çekildiği yerler var.

#4
Foto - Türkiye’de korkutan görüntü!

Ocak ayı bitmek üzere. Ne yağmur ne kar gördü bu topraklar. Maalesef bu kuraklık hayra alamet değil.

#5
Foto - Türkiye’de korkutan görüntü!

İnşallah önümüzdeki günlerde düzgün kar ya da yağmur yağar da birazcık bu kuraklık telafi olur.

#6
Foto - Türkiye’de korkutan görüntü!

Çünkü çok aşırı bir çekilme oldub Aşırı bir kuraklık var. Önümüzdeki on gün daha yağış olmadığı gözüküyor.” dedi.

#7
Foto - Türkiye’de korkutan görüntü!

- Türkiye’de korkutan görüntü! -

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