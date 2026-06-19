Güvenli limanı yerle bir oldu! Gram altın çakıldı

ALTINDA SATIŞ BASKISI - Öte yandan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin bir politika izlemesi ve para piyasalarındaki fiyatlamalarda faiz artırımına gideceğine bu yıl kesin gözüyle bakılmasıyla dolara talebin artması altın fiyatlarını baskılıyor. Öte yandan İsviçre Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD-İran görüşmelerinin iptal edildiğinin duyurulması da altın başta olmak üzere değerli metal fiyatları üzerindeki satış baskısının artmasına neden oluyor. Analistler, bugün yurt dışında ABD'de piyasaların kapalı olacağını belirtti. Kaynak: Haberler.com