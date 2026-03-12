  • İSTANBUL
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Türkiye'de herkesin konuştuğu o dev proje! Gaziantep'te ticaret ve lojistik üssü kuruluyor!
Onur Yılmaz

Türkiye’de herkesin konuştuğu o dev proje! Gaziantep’te ticaret ve lojistik üssü kuruluyor!

Gaziantep’te 2 milyon 517 bin metrekarelik alana kurulan BÜSEM, etap etap faaliyete geçerken tamamlandığında yaklaşık 150 bin kişiye istihdam sağlayarak Türkiye’nin en büyük ticaret ve lojistik merkezlerinden biri olacak.

Foto - Türkiye’de herkesin konuştuğu o dev proje! Gaziantep’te ticaret ve lojistik üssü kuruluyor!

Türkiye’nin üretim merkezlerinden Gaziantep’te kurulan Büyükşehir Sanayi ve Endüstri Merkezi (BÜSEM), etap etap tamamlanarak faaliyete geçiyor. 2 milyon 517 bin metrekarelik dev alana yayılan projede farklı sektörler yeni yerlerine taşınırken, tamamlandığında yaklaşık 150 bin kişiye istihdam sağlayacak merkez Türkiye’nin en büyük ticaret ve lojistik alanlarından biri olacak.

Foto - Türkiye’de herkesin konuştuğu o dev proje! Gaziantep’te ticaret ve lojistik üssü kuruluyor!

Gaziantep’in üretim ve ticaret gücünü daha da büyütecek Büyükşehir Sanayi ve Endüstri Merkezi (BÜSEM) projesi etap etap tamamlanarak yükselmeye devam ediyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen projede bazı alanlar tamamlanırken farklı meslek grupları yeni iş yerlerine taşınmaya başladı. Toplam 2 milyon 517 bin metrekarelik alan üzerinde kurulan BÜSEM, büyüklüğü ve kapsadığı sektör çeşitliliğiyle Türkiye’de benzeri az bulunan ticaret ve üretim merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Kentin farklı noktalarında dağınık halde faaliyet gösteren birçok sektör modern altyapıya sahip bu merkezde toplanıyor. Projede nakliyatçılar, gıda depolama firmaları, ayakkabıcılar, fıstıkçılar, motorlu taşıyıcılar, galericiler, baharat imalatçıları, tır ve makineciler, tır alım satım siteleri, hurdacılar, geri dönüşümcüler ve briketçiler için özel ticaret alanları oluşturuldu. Etaplar tamamlandıkça esnaf ve işletmeler yeni iş yerlerine taşınarak faaliyetlerine burada devam ediyor.

Foto - Türkiye’de herkesin konuştuğu o dev proje! Gaziantep’te ticaret ve lojistik üssü kuruluyor!

BÜSEM’de sektörlere göre geniş alanlar ayrıldı. BÜSEM’de sektörlere göre geniş alanlar ayrıldı. Tır dorse ve makineciler için 480 bin metrekare, ayakkabıcılar için 465 bin metrekare, fıstıkçılar için 392 bin metrekare alan planlandı. Gıda depolama firmalarına 243 bin metrekare, motorlu taşıyıcılara 209 bin metrekare, nakliyecilere 185 bin metrekare alan ayrıldı. Baharatçılar ile geri dönüşümcüler için ayrı ayrı 145 bin metrekare, tır alım satımı yapan tüccarlar için 103 bin metrekare, hurdacılar için 95 bin metrekare ve briketçiler için ise 55 bin metrekarelik alan oluşturuldu Dev ticaret merkezinin ulaşım altyapısı da güçlendirildi. BÜSEM’e ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla 40 kilometrenin üzerinde yeni yol inşa edildi. Bu kapsamda Taşlıca BÜSEM’de 18 kilometrelik imar yolu açıldı. Küllü ile BÜSEM arasındaki 19 kilometrelik yol tamamlanırken, Bilek Yolu üzerinden Taşlıca BÜSEM-1 bağlantısını sağlayan 3 bin 200 metrelik yeni yol da ulaşıma kazandırıldı. Ulaşımın daha hızlı ve kesintisiz sağlanması amacıyla planlanan BÜSEM Köprülü Kavşağı da projenin önemli yatırımları arasında yer alıyor.

Foto - Türkiye’de herkesin konuştuğu o dev proje! Gaziantep’te ticaret ve lojistik üssü kuruluyor!

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, BÜSEM’in yalnızca Gaziantep için değil Türkiye’nin üretim ve ticaret kapasitesi açısından da stratejik bir yatırım olduğunu belirterek, tamamlandığında merkezin kentin sanayi, lojistik ve ticaret gücünü önemli ölçüde artıracağını ifade ediyor. Etap etap büyüyen BÜSEM’in tamamlandığında yaklaşık 150 bin kişiye istihdam sağlayarak Gaziantep’i Türkiye’nin en güçlü ticaret merkezlerinden biri haline getirmesi hedefleniyor.

