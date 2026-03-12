Türkiye’de herkesin konuştuğu o dev proje! Gaziantep’te ticaret ve lojistik üssü kuruluyor!

BÜSEM’de sektörlere göre geniş alanlar ayrıldı. BÜSEM’de sektörlere göre geniş alanlar ayrıldı. Tır dorse ve makineciler için 480 bin metrekare, ayakkabıcılar için 465 bin metrekare, fıstıkçılar için 392 bin metrekare alan planlandı. Gıda depolama firmalarına 243 bin metrekare, motorlu taşıyıcılara 209 bin metrekare, nakliyecilere 185 bin metrekare alan ayrıldı. Baharatçılar ile geri dönüşümcüler için ayrı ayrı 145 bin metrekare, tır alım satımı yapan tüccarlar için 103 bin metrekare, hurdacılar için 95 bin metrekare ve briketçiler için ise 55 bin metrekarelik alan oluşturuldu Dev ticaret merkezinin ulaşım altyapısı da güçlendirildi. BÜSEM’e ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla 40 kilometrenin üzerinde yeni yol inşa edildi. Bu kapsamda Taşlıca BÜSEM’de 18 kilometrelik imar yolu açıldı. Küllü ile BÜSEM arasındaki 19 kilometrelik yol tamamlanırken, Bilek Yolu üzerinden Taşlıca BÜSEM-1 bağlantısını sağlayan 3 bin 200 metrelik yeni yol da ulaşıma kazandırıldı. Ulaşımın daha hızlı ve kesintisiz sağlanması amacıyla planlanan BÜSEM Köprülü Kavşağı da projenin önemli yatırımları arasında yer alıyor.