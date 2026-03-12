Türkiye’de herkesin konuştuğu o dev proje! Gaziantep’te ticaret ve lojistik üssü kuruluyor!

Gaziantep’in üretim ve ticaret gücünü daha da büyütecek Büyükşehir Sanayi ve Endüstri Merkezi (BÜSEM) projesi etap etap tamamlanarak yükselmeye devam ediyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen projede bazı alanlar tamamlanırken farklı meslek grupları yeni iş yerlerine taşınmaya başladı. Toplam 2 milyon 517 bin metrekarelik alan üzerinde kurulan BÜSEM, büyüklüğü ve kapsadığı sektör çeşitliliğiyle Türkiye’de benzeri az bulunan ticaret ve üretim merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Kentin farklı noktalarında dağınık halde faaliyet gösteren birçok sektör modern altyapıya sahip bu merkezde toplanıyor. Projede nakliyatçılar, gıda depolama firmaları, ayakkabıcılar, fıstıkçılar, motorlu taşıyıcılar, galericiler, baharat imalatçıları, tır ve makineciler, tır alım satım siteleri, hurdacılar, geri dönüşümcüler ve briketçiler için özel ticaret alanları oluşturuldu. Etaplar tamamlandıkça esnaf ve işletmeler yeni iş yerlerine taşınarak faaliyetlerine burada devam ediyor.