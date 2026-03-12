Baykar ve MKE'den büyük hamle! 1200 dönüm yer verildi, orayı üs yapacaklar

MKE'nin Samsun'da fabrika kampüsü oluşturacağını ve temmuz ayında da üretime başlayacağını dile getiren Tavlı, şunları söyledi: "BAYKAR bizim milli ve yerli teknoloji gücümüz. Medarı iftiharımız bir firma değil mi dünya çapında? O da yine Tekkeköy'de, Samsun merkezde 400 dönümde endüstri bölgesinde fabrika kuracak. Endüstri bölgesi olarak ilan edildi. Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi, Türkiye'nin ve dünyanın sayılı savunma firmalarından. Çarşamba'da önce 800 dönümle başladı, temmuz ayında üretime başlayacak ilk etapta. Şu anda orada 5 bin dönümlük bir fabrika kampüsü oluşacak arkadaşlar. Bu projede orada belki 5 tane, 10 tane fabrika kurulacak. Eskiden 5 bin dönüm demek 5 tane organize sanayi bölgesiydi. Bunları neden paylaştım? Bu işler 2025 yılının, Türkiye Yüzyılı'nın, Samsun Yüzyılı'nın bereketi. Ama burada sizin emeğiniz çok. Vatandaşımızın hayır duası bu bereketi getiriyor ve Ramazan'ın bereketiyle beraber Samsun'umuzda hem yerelde hem ulusaldaki firmalarımız yeni yatırım alanlarında; kimisi projesini çiziyor, kimisi temel aşamasında, kimisi karkasını koyuyor, kimisi de üretime geçiyor. Biz tabii bu çalışmaları Karadeniz Bölgesi'nin ve Kuzey Anadolu'nun üretim merkezi diye bakıyoruz. Cumhurbaşkanımız, basından takip etmişsinizdir, talimat verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız da açıkladı değil mi? Ankara-Çorum hızlı tren inşaatı devam ediyor. Bu sene yatırım programında Çorum'dan da Samsun'a doğru gelecek. Samsun'dan da Artvin'e, Türk Cumhuriyetlerine doğru orada bir hızlı tren... Bakın buradaki o bereketli çalışmaların bereketi de artarak devam ediyor."