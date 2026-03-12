Baykar ve MKE'den büyük hamle! 1200 dönüm yer verildi, orayı üs yapacaklar
Samsun Valisi Orhan Tavlı, Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi şirketleri olan Baykar ve MKE'nin kentte büyük bir hamleye hazırlandığını duyurdu.
Samsun Valisi Orhan Tavlı, Türkiye'nin savunma sanayindeki öncüsü Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Anonim Şirketi'nin Samsun'daki fabrikasının temmuz ayında üretime başlayacağını açıkladı.
Vali Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da il genelinde görev yapan muhtarlar ile iftar programında bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen programda konuşan Vali Tavlı, "2026'da tarımsal projeler, devasa projeler devam ediyor ama bizzat üreticinin problemi olan, yerinde olan projeleri de hayata geçirmemiz lazım. O yönde de güzel çalışmalar yapılıyor. Bu yatırımlar önemli yatırımlar. İş ve aş konusunda gençlerimiz Samsun'u terk etmesinler, dışarıda olanlarımız tekrar Samsun'a gelsin hem toprağıyla kucaklaşsın hem tarımsal üretimin bir tarafında olsun hem bir taraftan da istihdamla ilgili çalışmalarla iş bulsunlar diye Vezirköprü'de bin 500 dönümde Karma OSB'de, 6-7 firmaya fabrika yapılmak üzere yer tahsis edildi.
Buranın da altyapısını Büyükşehir Belediyemizle beraber yapıyoruz. Burada başlayan bir çalışma yeni bir çalışmanın da önünü açtı. Vezirköprü'de Besi Organize Sanayi Bölgesi'nin tüzel kişiliğini kuruyoruz. Yine Büyükşehir Belediyemiz, odalarımız, kaymakamlıklarımız, ilçe belediyelerimiz var. Vezirköprü'de iki tane OSB'yi faaliyete geçiriyoruz. Yine Havza ilçemizde bin dönüm olan Karma Organize Sanayi Bölgesi şu anda 11 bin dönüme çıktı. İlave 10 bin dönüm alan eklendi. Burada bazı holdinglere 100 dönümden 150 dönüme, 250 dönüme kadar fabrika yapmak üzere yer veriyoruz. 250 dönümde bir fabrika. En son yine Havza bölgesinde Makine Kimya Endüstrisi'nin de projelendirmesinde, yapımında destek olacağı Türkiye'nin önemli holdinglerinden birine bin dönüm savunma sanayii ile ilgili fabrika kurulmak üzere yer tahsis ettik. Havza bölgesi zaten baktığımızda Ladik, Vezirköprü, Kavak, Asarcık hepsi bir arada. Kavak Organize Sanayi Bölgesi de hepinizin bildiği gibi bin 500-2 bin dönüm, 5 bin dönüm daha ilave alanla genişleyecek" dedi.
İlçelerdeki sanayi yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini ifade eden Vali Tavlı, "Vezirköprü'de bu yapılan çalışmalar; Bafra'da, Sera OSB'de kurumsal firmalardan yerel firmalara kadar... Mesela Sera OSB'de bir holding 170 dönüm alanda AR-GE'siyle beraber sera kuruyor. Yani buradaki kurumsal firmalar, yerel firmalar hepsi beraber önemli işler yapıyorlar. Yine Yakakent'te Su Ürünleri İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgemizin tüzel kişiliği kuruldu, yer seçimi tamamlandı, imar planı bitti. Yine Büyükşehir Belediyemizle, oranın da Sayın Başkanımızla istişare ediyoruz. Altyapısını da Büyükşehir yaptığı takdirde hızlı bir şekilde devreye alacağız. Yakakent'te bin metre uzunluğunda mendireği olan bir balıkçı barınağı; İstanbul'dan Artvin'e kadar su ürünleri üreticileriyle avcılık yapanlara da hitap edecek şekilde 100 yıllık bir proje. Bir proje firması çalışıyor. Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas OSB'nin hemen önünde de aynı zamanda büyük bir balıkçı barınağı olacak. Bafra'nın bereketi Alaçam'a, Yakakent'in bereketi Alaçam'a ve Bafra'ya birbiriyle entegre bir şekilde bütün yerel yönetimlerimiz, merkezi kurumlar hepsi çalışıyorlar. Mesela Terme Karma OSB'de 2 bin dönümlük bir alan oluşturuldu. Yeni tahsise çıktı, biz daha altyapıya başlamadık. Bugün güzel bir müracaat oldu. Türkiye'deki büyük bir holdingimiz Terme'de fabrika kurmak için 100 dönüm yer için müracaat etti. Biz yarın müteşebbisle beraber görüşeceğiz, arkadaşlarımızla karar vereceğiz" diye konuştu.
MKE'nin Samsun'da fabrika kampüsü oluşturacağını ve temmuz ayında da üretime başlayacağını dile getiren Tavlı, şunları söyledi: "BAYKAR bizim milli ve yerli teknoloji gücümüz. Medarı iftiharımız bir firma değil mi dünya çapında? O da yine Tekkeköy'de, Samsun merkezde 400 dönümde endüstri bölgesinde fabrika kuracak. Endüstri bölgesi olarak ilan edildi. Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi, Türkiye'nin ve dünyanın sayılı savunma firmalarından. Çarşamba'da önce 800 dönümle başladı, temmuz ayında üretime başlayacak ilk etapta. Şu anda orada 5 bin dönümlük bir fabrika kampüsü oluşacak arkadaşlar. Bu projede orada belki 5 tane, 10 tane fabrika kurulacak. Eskiden 5 bin dönüm demek 5 tane organize sanayi bölgesiydi. Bunları neden paylaştım? Bu işler 2025 yılının, Türkiye Yüzyılı'nın, Samsun Yüzyılı'nın bereketi. Ama burada sizin emeğiniz çok. Vatandaşımızın hayır duası bu bereketi getiriyor ve Ramazan'ın bereketiyle beraber Samsun'umuzda hem yerelde hem ulusaldaki firmalarımız yeni yatırım alanlarında; kimisi projesini çiziyor, kimisi temel aşamasında, kimisi karkasını koyuyor, kimisi de üretime geçiyor. Biz tabii bu çalışmaları Karadeniz Bölgesi'nin ve Kuzey Anadolu'nun üretim merkezi diye bakıyoruz. Cumhurbaşkanımız, basından takip etmişsinizdir, talimat verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız da açıkladı değil mi? Ankara-Çorum hızlı tren inşaatı devam ediyor. Bu sene yatırım programında Çorum'dan da Samsun'a doğru gelecek. Samsun'dan da Artvin'e, Türk Cumhuriyetlerine doğru orada bir hızlı tren... Bakın buradaki o bereketli çalışmaların bereketi de artarak devam ediyor."
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da konuşmasında muhtarların yerel yönetimlerle vatandaşlar arasında kurulan en güçlü bağ olduğunu vurguladı. Muhtarlarla sürekli iletişim halinde olduklarını belirten Başkan Doğan, “Değerli muhtarlarımız bizlerin en önemli yol arkadaşları. Mahallelerimizin sesi, vatandaşlarımızın ilk başvurduğu kapı ve hemşehrilerimizle aramızdaki en güçlü köprü. Bizler Belediye olarak çalışmalarımızı yürütürken muhtarlarımızla güçlü bir koordinasyon içinde hareket etmeye büyük önem veriyoruz. Bu anlayışla projeler geliştiriyor ve uygulamaya koyuyoruz. Muhtarlarımızın bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunabileceği, ortak çalışmalar planlayabileceği çok fonksiyonlu bir buluşma noktası olacak Muhtarlar Konağımızı da tamamladık. Amacımız şehrimizi daha güçlü, daha yaşanabilir ve daha huzurlu bir şehir haline getirmek. Bu hedef doğrultusunda sizlerle birlikte çalışmaya ve hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
