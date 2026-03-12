Mobil iletişimde yeni dönem… Uraloğlu: Türkiye 5G teknolojisi ile 1 Nisan’da tanışacak

BİRÇOK ALANDA DÖNÜŞÜM HIZLANACAK: 5G teknolojisinin mobil iletişimde hız, kapasite ve hizmet kalitesini yeni bir seviyeye taşıyacağını dile getiren Uraloğlu, bu dönüşümün yalnızca bir haberleşme teknolojisi değil aynı zamanda kalkınma altyapısı olduğunu ifade etti. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “5G teknolojisi; endüstriyel robotlardan otonom sürüş teknolojilerine, kritik altyapı yönetiminden akıllı şehir uygulamalarına kadar birçok alanda dönüşümü hızlandıracak. Sanayide akıllı fabrikalar, üretim süreçlerini optimize ederek verimliliği zirveye taşıyacak. Tarımda akıllı tarım uygulamalarıyla daha sürdürülebilir ve yüksek verimli bir üretim sağlanacak. Medya sektöründe ise gazeteciler 8K görüntü kalitesinde kesintisiz canlı yayın yapabilecek, muhabirlerimiz olay yerinden saniyeler içinde yüksek kaliteli görüntü ve veri aktarabilecek.”