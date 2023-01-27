Türkiye’de her 8 kişiden 1'inde bu hastalık var! Bu belirtiler varsa ihmal etmeyin

Kontrolsüz bir gestasyonel diyabet hem anne hem de bebek için ciddi sorunlara sebep olabileceğine değinen Candemir, “ Tip 2 diyabetli kişilerin yaklaşık yarısı asemptomatik (herhangi bir şikayetin olmaması) iken, kalan yarısı klinikte sık idrara gitme, çok su içme, ağızda kuruluk, bulanık görme, aşırı yorgunluk, uyku hali, iştah artışı, kilo kaybı, cilt enfeksiyonları, genital bölgede kaşıntı ve enfeksiyonlar gibi şikayetler ile karşımıza çıkmaktadır. Diyabete eğilimi olan bayanlarda gestasyonel diyabet olarak adlandırdığımız gebelikte ortaya çıkan diyabeti de sık görmekteyiz. Kontrolsüz bir gestasyonel diyabet hem anne hem bebek için ciddi sorunlara sebep olabilir. Ayrıca gestasyonel diyabet gelişen gebeler, gebelik sonlandıktan sonra tip 2 diyabet geliştirebilirler” ifadelerini kullandı.