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Türkiye'de görülmemiş olay! Timsahlar yumurtadan çıktı

2020-07-13 13:04:41
Türkiye'de görülmemiş olay! Timsahlar yumurtadan çıktı

Tuzla'da bulunan Timsah Park'ta Türkiye'nin ilk Nil timsahları yumurtalarından çıktı.

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Foto - Tuzla Viaport Marina içerisinde yer alan Timsah Park'ta

Tuzla Viaport Marina içerisinde yer alan Timsah Park'ta "Türkiye'nin ilk Nil timsahları" doğdu.

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Foto - Parkta yaşayan dişi timsahlardan birinin 3 ay önce yumurtlamasıyla başlayan heyecanlı sürecin sonunda 9 yavru Nil timsahı yumurtalarını kırarak dünyaya

Parkta yaşayan dişi timsahlardan birinin 3 ay önce yumurtlamasıyla başlayan heyecanlı sürecin sonunda 9 yavru Nil timsahı yumurtalarını kırarak dünyaya "merhaba" dedi.

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Foto - Sağlık durumu iyi olan yavru timsahların bakımıyla 14 uzman personel ilgileniyor.

Sağlık durumu iyi olan yavru timsahların bakımıyla 14 uzman personel ilgileniyor.

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Foto - Timsah Park Genel Müdürü Gökmen Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Viasea Akvaryum içerisinde yer alan parkın köpek balığından vatoza, mürenden piranaya kadar 10 binlerce deniz canlısı ve 8 timsaha ev sahipliği yaptığını söyledi.

Timsah Park Genel Müdürü Gökmen Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Viasea Akvaryum içerisinde yer alan parkın köpek balığından vatoza, mürenden piranaya kadar 10 binlerce deniz canlısı ve 8 timsaha ev sahipliği yaptığını söyledi.

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Foto - Dünyada Nil timsahlarının sayısının hızla azaldığını belirten Aydın,

Dünyada Nil timsahlarının sayısının hızla azaldığını belirten Aydın, "Yavrularımız bizi çok mutlu etti." dedi.

#6
Foto - Aydın, yavruların kurtçuk ve küçük et parçalarıyla beslendiğini dile getirerek, yeni doğan timsahların 1 yıl içinde 35 santimetreye, 3-4 yıl içinde de yetişkin bir timsah görünümüne kavuşacağını söyledi.

Aydın, yavruların kurtçuk ve küçük et parçalarıyla beslendiğini dile getirerek, yeni doğan timsahların 1 yıl içinde 35 santimetreye, 3-4 yıl içinde de yetişkin bir timsah görünümüne kavuşacağını söyledi.

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Foto - Timsah yumurtalarının 31 santigrat derecenin altında dişi, 31 derecenin üzerinde ise erkek yavru olarak dünyaya geldiğini aktaran Aydın,

Timsah yumurtalarının 31 santigrat derecenin altında dişi, 31 derecenin üzerinde ise erkek yavru olarak dünyaya geldiğini aktaran Aydın, "Yumurtaları dünyaya geldikten hemen sonra kırılmaya karşı özel bir ortama aldık. Oluşturduğumuz ortamın nem derecesi, sıcaklığı ve toprağın yumuşaklığı doğal ortamla birebir aynıydı. Biz, timsahlarımızın dişi olmasını istediğimiz için 31 derecenin altında bir sıcaklıkta tuttuk." diye konuştu.

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