Türkiye'de görülmemiş karar: Mahkeme artık silah sayıyor!

'EHLİYETİM YOK, ARACI İZİNSİZ ALDIM' Ergani Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılanan Muhammed Mustafa Can, savunmasında meslek lisesi 12’nci sınıf öğrencisi olduğunu ve ehliyetinin bulunmadığını söyledi. Okula gitmek için akrabalarına ait aracın anahtarını izinsiz aldığını belirten Can, daha önce tek başına araç kullanmadığını ifade etti. Sanık, olaydan bir gece önce iki bardak bira içtiğini ancak kaza sırasında alkollü olmadığını öne sürdü. Hızının 50-60 kilometre civarında olduğunu savunan Can, bir çocuğun yola çıkması üzerine el frenini çekip direksiyonu çevirdiğini, aracın bu nedenle kontrolden çıktığını iddia etti.