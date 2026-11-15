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Ya ABD, ya da Suudi Arabistan: Lukaku geldiği gibi yolcu!

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Ya ABD, ya da Suudi Arabistan: Lukaku geldiği gibi yolcu!

Fenerbahçe'deki performansı tartışılan Romelu Lukaku'yu bazı ABD ve Suudi Arabistan ekipleri takip ediyor. Satış durumunda Sarı-Lacivertliler devre arasında golcü transferi yapacak.

#1
Foto - Ya ABD, ya da Suudi Arabistan: Lukaku geldiği gibi yolcu!

MLS'ten Atlanta United ve New York City, Romelu Lukaku'yu takip ediyor. İki kulüpten de Fenerbahçe'ye teklif gelebileceği öğrenildi. Belçikalı santrforla ilgilenen takımlar bunlarla sınırlı değil. Ayrıca bazı Suudi Arabistan ekiplerinin de harekete geçebileceği ifade edildi.

#2
Foto - Ya ABD, ya da Suudi Arabistan: Lukaku geldiği gibi yolcu!

Fenerbahçe, 33 yaşındaki santrfor için Napoli'ye 6 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. 1.90 boyundaki oyuncunun sözleşmesi bu sezonun ardından bitiyor. Kontratında, "Fenerbahçe şampiyon olursa mukavelesi otomatik olarak 1 yıl uzar" maddesi de bulunuyor...

#3
Foto - Ya ABD, ya da Suudi Arabistan: Lukaku geldiği gibi yolcu!

Fenerbahçe Yönetimi'nin uygun bir teklif gelmesi durumunda tecrübeli oyuncuyu satabileceği belirtildi.

#4
Foto - Ya ABD, ya da Suudi Arabistan: Lukaku geldiği gibi yolcu!

Olası ayrılıkta Sarı-Lacivertliler golcü takviyesi yapacak. Çünkü Lukaku giderse elde sadece Vedat Muriqi kalıyor. Kanarya'nın kafasında daha genç ve atletik profilde bir oyuncunun bulunduğu öğrenildi.

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