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Ekonomi
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Türkiye'de dev rezerv! Her yerden fışkırıyor, yüz milyarlarca dolar getirisi olacak

2023-06-21 08:55:51
Türkiye'de dev rezerv! Her yerden fışkırıyor, yüz milyarlarca dolar getirisi olacak

Güney Afrika, Kazakistan ve Hindistan'dan sonra dördüncü sırada en büyük rezerve sahip olan Türkiye atağa geçmeye hazırlanıyor.

#1
Foto - Türkiye'de dev rezerv! Her yerden fışkırıyor, yüz milyarlarca dolar getirisi olacak

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Bursa'nın Harmancık ilçesinde Harmancık Krom Arama İşletmesi'ne incelemelerde bulunmak üzere geldi.

#2
Foto - Türkiye'de dev rezerv! Her yerden fışkırıyor, yüz milyarlarca dolar getirisi olacak

Gültepe'yi, TİM Maden Sektör Kurulu Başkanı ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya, Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, firma sahipleri ve diğer yetkililer karşıladı.

#3
Foto - Türkiye'de dev rezerv! Her yerden fışkırıyor, yüz milyarlarca dolar getirisi olacak

Tulumları giyen Gültepe ve beraberindekiler, maden ocağına girdi ve yer altı galerisinde incelemelerde bulundu.

#4
Foto - Türkiye'de dev rezerv! Her yerden fışkırıyor, yüz milyarlarca dolar getirisi olacak

TİM Başkanı Gültepe, yerin 300 metre altında gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk defa bu kadar derinlikte bir madene girdiğini söyledi.

#5
Foto - Türkiye'de dev rezerv! Her yerden fışkırıyor, yüz milyarlarca dolar getirisi olacak

Maden ocaklarının genelde kazalarla gündeme geldiğini ve televizyon ekranlarında bu haberlerle yer aldığını belirten Gültepe şu ifadeleri kullandı:

#6
Foto - Türkiye'de dev rezerv! Her yerden fışkırıyor, yüz milyarlarca dolar getirisi olacak

"TİM olarak cumartesi günü Cumhurbaşkanı'mızın katılımıyla genel kurulumuzu yaptık. Orada 2028 hedefini bize verdi. 400 milyar dolar ihracat yapmamız gerekiyor. İnşallah en az 400 milyar dolar ihracat yaparız. Tabii bunu yapabilmek için her sektörün büyümesi gerekiyor. Maden sektörümüz son 5 yılda yüzde 20'nin üzerinde bir artış yakaladı, ihracatı 6,5 milyar dolara dayandı. 400 milyar doları yakalayabilmek için rakamların ikiye katlanması lazım. Yani 6,5 milyar doların 13 milyar dolar olması lazım."

#7
Foto - Türkiye'de dev rezerv! Her yerden fışkırıyor, yüz milyarlarca dolar getirisi olacak

Gültepe, Türkiye'nin maden sektörünün gayrisafi milli hasıladan aldığı payın yüzde 1,3 seviyesinde olduğunu aktardı.

#8
Foto - Türkiye'de dev rezerv! Her yerden fışkırıyor, yüz milyarlarca dolar getirisi olacak

Dünya ortalamasının, özellikle maden sektörüyle öne çıkan ülkelerde yüzde 5'ten yukarıda olduğunu, Türkiye'nin buna ulaşması halinde yıllık 30 milyar dolar ihracat seviyesine geleceğini dile getiren Gültepe, şunları anlattı:

#9
Foto - Türkiye'de dev rezerv! Her yerden fışkırıyor, yüz milyarlarca dolar getirisi olacak

"Burası maden ocaklarından biri. Ocakta 600 kişi çalışıyor. Gerçekten çok modern bir tesis. Top oynanabilecek bir genişliği ve alanı var. Sektörümüzün bu şekilde kendisini yenilemesi, değiştirmesi, dijitalleşmesi, modernize olması çok önemli bir şey. Maden sektörü dünyada olduğu gibi bizler için de çok önemli. Önemli olan tarımla beraber madeni bir araya getirip karşılıklı bilinçaltında olan düşünce ve fikirleri olumlu bir noktaya döndürerek yeşil madene doğru, yeşil tarıma doğru beraberce sanayileşmemizi devam ettirmek. İnşallah bundan sonra çok daha farklı rekorlara beraberce imza atarız."

#10
Foto - Türkiye'de dev rezerv! Her yerden fışkırıyor, yüz milyarlarca dolar getirisi olacak

Madencilik sektörü olarak "Maden hayatımız, hayatımız maden." sloganıyla hareket ettiklerini bildiren Çetinkaya, şöyle devam etti:

#11
Foto - Türkiye'de dev rezerv! Her yerden fışkırıyor, yüz milyarlarca dolar getirisi olacak

"Bunu söylerken de 'Önce insan, sonra çevre, sonra maden' anlayışıyla hareket ediyoruz. Ziyaret ettiğimiz tesisler de bu bilinçle hareket ediyor. Burası bir yer altı işletmesi. Yer altı işletmeleri hep kömür üzerinden, farklı bir bakış açısıyla, aslında olanın çok ötesinde bir anlayışla kamuoyuna gösteriliyor. Bulunduğumuz maden dünya standartlarında üretim yapan, 1840 yılında Fransız bir madenci tarafından keşfedilen bir yer. 1900'lü yıllarda konvansiyonel yöntemlerle üretim yapılan sahada artık 5 metre genişliğe, 5 metre yüksekliğe sahip galerilerde üretim yapılıyor. Büyük iş makinelerinin dahi girebildiği bir maden sahasındayız. Diğer taraftan çevre ayak izi son derece düşük bir saha burası. 6 bin hektar yani 60 bin dönümlük alan için maden ruhsatı var. Ancak dış ayak izi sadece 3 hektar yani 30 dönüm. Bütün üretim, bütün proses yer altında yapılıyor. Tesisin 600 çalışanı var ve Türkiye ekonomisine ciddi katkı sağlıyorlar."

#12
Foto - Türkiye'de dev rezerv! Her yerden fışkırıyor, yüz milyarlarca dolar getirisi olacak

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