  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yıldız oyuncu faşist zorbaların hedefinde! Lamine Yamal’a aşağılık ifadeler İsmail Kartal'ın 11'inde O isme yer yok: Yeni yıldız olarak ön plandaydı bir zamanlar... ABD’de hayati tehlike Yumurtalarda salgın şüphesi Yeni petrol olarak gösteriliyor: Hem ucuz hem sınırsız Belli olacak mı artık? Fenerbahçe Kean hamlesini bitirecek mi? Resmi açıklama Galatasaray'a kötü haber tez ulaştı: Aslan'ın Mastantuono'daki rakibi Fulham: Yüksek kiralama bedeli Sürücüleri zorlayan kavşakta tam 29 tabela vardı! Karayolları sayıyı düşürdü Otel odası bir anda alevlere teslim oldu! Tatilciler dehşeti yaşadı!
Sağlık
6
Yeniakit Publisher
ABD’de hayati tehlike Yumurtalarda salgın şüphesi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

ABD’de hayati tehlike Yumurtalarda salgın şüphesi

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), salmonella bakterisi bulaşmış olabileceği gerekçesiyle milyonlarca yumurtanın geri çağrıldığını bildirdi.

#1
Foto - ABD’de hayati tehlike Yumurtalarda salgın şüphesi

FDA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Midwest Poultry Services adlı gıda şirketi, Texas eyaletinde üretim yaptığı iki çiftlikte salmonella enteritidis bakterisi tespit etti.

#2
Foto - ABD’de hayati tehlike Yumurtalarda salgın şüphesi

Bakterinin tespitinin ardından Texas'taki çiftliklerde üretilen yumurtaların dağıtımını durduran şirket, FDA aracılığıyla uyarı yayımladı.

#3
Foto - ABD’de hayati tehlike Yumurtalarda salgın şüphesi

Şirket, Texas'taki çiftliklerden 6 Haziran ile 3 Temmuz arasında dağıtıma çıkan yaklaşık 1,6 milyon düzine beyaz ve kahverengi yumurtayı bakteriyle kontamine olma ihtimaline karşı geri çağırdı.

#4
Foto - ABD’de hayati tehlike Yumurtalarda salgın şüphesi

Yumurtalar Texas, Oklahoma ve Louisiana eyaletindeki alıcılara dağıtıldı ve buralara ek olarak Arkansas, New Mexico ve Mississippi eyaletlerindeki satış noktalarında da müşterilere sunuldu, ancak şu ana kadar hastalık vakası bildirilmedi.

#5
Foto - ABD’de hayati tehlike Yumurtalarda salgın şüphesi

Salmonella salgınının belirtileri arasında ateş, ishal, mide bulantısı, istifra ve karın ağrısı yer alıyor. Vakaların çoğunda belirtiler birkaç günde ortadan kalkarken özellikle küçük yaştakiler ve bağışıklık sistemi zayıf olanlarda hayati tehlikeye yol açabiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kırışıklıkları dert etmeyin: Yoğurt otu mucizesi! Her on kişiden biri kullanıyor... Bakın neymiş
Kadın - Aile

Kırışıklıkları dert etmeyin: Yoğurt otu mucizesi! Her on kişiden biri kullanıyor... Bakın neymiş

Latince ismi Galium Aparine olan yoğurt otu, ülkemizin her yerinde yetişen bir bitkidir. Roma döneminde sıkça kullanılan bitkiler arasında y..
FETÖ’nün sözde analizcisinin sesi kesildi Kemalistleri kekliyordu
Gündem

FETÖ’nün sözde analizcisinin sesi kesildi Kemalistleri kekliyordu

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı özel çalışmaları neticesinde, daha önce "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yay..
Yeni parti için yan mı çiziyor? Özel frene bastı tarih değişti
Gündem

Yeni parti için yan mı çiziyor? Özel frene bastı tarih değişti

CHP'yi kaosa sürükleyen Özgür Özel ve ekibinin yeni parti planlarında çark ettiği görüldü. Çankaya'da otel odalarında toplanarak parti bölm..
‘Modern Sultan’ dediler Erdoğan gayri resmi bir halife
Avrupa

‘Modern Sultan’ dediler Erdoğan gayri resmi bir halife

Yunanistan merkezli Europost, Türkiye’nin İslam dünyasındaki liderlik arayışında olduğunu iddia ederek; Osmanlı vizyonuna dikkat çekti. Habe..
Yürü anca gidersin
Gündem

Yürü anca gidersin

Delege pazarlıklarıyla gelen, akçeli skandallarla, hayatı durdurmaya yönelik boykotlarla, ülkenin huzurunu hedef alan eylemlerle ve “Var mıs..
Venezuela’da hantavirüs 3 can aldı
Dünya

Venezuela’da hantavirüs 3 can aldı

Venezuela Sağlık Bakanlığı, ülkenin doğu bölgesinde hantavirüs tespit edilen 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23