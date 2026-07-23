Teröristler yangın çıkardı! Müslümanların arazilerini ateşe verdiler!
Filistin topraklarını gasp eden işgalci Yahudi yerleşimciler, barbarlıklarına bir yenisini daha ekleyerek Batı Yaka’da terör estirdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Filistin topraklarını gasp eden işgalci Yahudi yerleşimciler, barbarlıklarına bir yenisini daha ekleyerek Batı Yaka’da terör estirdi.
Siyonist işgalciler, Nablus kentine bağlı Beyt Forik beldesinde kendi topraklarında üretim yapmaya çalışan savunmasız Filistinli çiftçileri hedef aldı.
Ekili arazilere sinsice yaklaşan gözü dönmüş saldırganlar, Filistinli Müslümanların geçim kaynağı olan tarım arazilerini ateşe verdi.
Kısa sürede büyüyen alevler, bölgedeki zeytin ağaçlarını ve ekili mahsulleri küle çevirerek büyük çapta maddi zarara yol açtı.
Tarlalarının yandığını görerek bölgeye koşan Filistinli köylüler, siyonistlerin vahşi saldırılarına maruz kaldı.
İşgalci İsrail askerleri ise her zaman olduğu gibi barbar yerleşimcilerin saldırılarını engellemek yerine onlara koruma kalkanı sağladı.
Canlarını ve topraklarını savunmaya çalışan Filistinliler ile işgal güçleri arasında Beyt Forik beldesinde orantısız müdahale yaşandı.
Görgü tanıkları, siyonist askerlerin topraklarını korumak isteyen acılı Filistinlilere karşı sert müdahalede bulunduklarını bildirdi.
Kaynaklar, saldırı ve çıkan olaylar neticesinde Filistinlilerin yaralandığını ve gazdan etkilendiğini duyurdu.
Bölgedeki yerel kaynaklar, işgalci çetelerin bölgedeki tarım faaliyetlerini tamamen durdurmayı ve Müslümanları topraklarından tamamen sürgün etmeyi amaçladığını vurguladı.
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
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