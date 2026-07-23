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Teröristler yangın çıkardı! Müslümanların arazilerini ateşe verdiler!

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Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

Teröristler yangın çıkardı! Müslümanların arazilerini ateşe verdiler!

Filistin topraklarını gasp eden işgalci Yahudi yerleşimciler, barbarlıklarına bir yenisini daha ekleyerek Batı Yaka’da terör estirdi.

#1
Foto - Teröristler yangın çıkardı! Müslümanların arazilerini ateşe verdiler!

Siyonist işgalciler, Nablus kentine bağlı Beyt Forik beldesinde kendi topraklarında üretim yapmaya çalışan savunmasız Filistinli çiftçileri hedef aldı.

#2
Foto - Teröristler yangın çıkardı! Müslümanların arazilerini ateşe verdiler!

Ekili arazilere sinsice yaklaşan gözü dönmüş saldırganlar, Filistinli Müslümanların geçim kaynağı olan tarım arazilerini ateşe verdi.

#3
Foto - Teröristler yangın çıkardı! Müslümanların arazilerini ateşe verdiler!

Kısa sürede büyüyen alevler, bölgedeki zeytin ağaçlarını ve ekili mahsulleri küle çevirerek büyük çapta maddi zarara yol açtı.

#4
Foto - Teröristler yangın çıkardı! Müslümanların arazilerini ateşe verdiler!

Tarlalarının yandığını görerek bölgeye koşan Filistinli köylüler, siyonistlerin vahşi saldırılarına maruz kaldı.

#5
Foto - Teröristler yangın çıkardı! Müslümanların arazilerini ateşe verdiler!

İşgalci İsrail askerleri ise her zaman olduğu gibi barbar yerleşimcilerin saldırılarını engellemek yerine onlara koruma kalkanı sağladı.

#6
Foto - Teröristler yangın çıkardı! Müslümanların arazilerini ateşe verdiler!

Canlarını ve topraklarını savunmaya çalışan Filistinliler ile işgal güçleri arasında Beyt Forik beldesinde orantısız müdahale yaşandı.

#7
Foto - Teröristler yangın çıkardı! Müslümanların arazilerini ateşe verdiler!

Görgü tanıkları, siyonist askerlerin topraklarını korumak isteyen acılı Filistinlilere karşı sert müdahalede bulunduklarını bildirdi.

#8
Foto - Teröristler yangın çıkardı! Müslümanların arazilerini ateşe verdiler!

Kaynaklar, saldırı ve çıkan olaylar neticesinde Filistinlilerin yaralandığını ve gazdan etkilendiğini duyurdu.

#9
Foto - Teröristler yangın çıkardı! Müslümanların arazilerini ateşe verdiler!

Bölgedeki yerel kaynaklar, işgalci çetelerin bölgedeki tarım faaliyetlerini tamamen durdurmayı ve Müslümanları topraklarından tamamen sürgün etmeyi amaçladığını vurguladı.

#10
Foto - Teröristler yangın çıkardı! Müslümanların arazilerini ateşe verdiler!

İşte bölgeden görüntüler...

#11
Foto - Teröristler yangın çıkardı! Müslümanların arazilerini ateşe verdiler!

İşte bölgeden görüntüler...

#12
Foto - Teröristler yangın çıkardı! Müslümanların arazilerini ateşe verdiler!

İşte bölgeden görüntüler...

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