2023-04-23 15:31:30 Türkiye'de deprem nerede olacak! Sismolog bir sonraki deprem için orayı işaret etti: Şok eden tahmin, duyurdular!
Şubat ayında ülkemizde meydana gelen depremlere ilişkili Sismologlar, Türkiye'deki bir sonraki büyük depremin nerede olacağını tahmin etti: Güney Kaliforniya Üniversitesi'ndeki jeofizikçiler Şubat depremiyle ilişkili fay bölgesini incelemek için uzaktan algılama yöntemini kullandılar. Sentinel uyduları kullanılarak oluşturulan sismik fayın analizi, bir sonraki büyük depremin hangi büyüklükte ve nerede olabileceği tahminlerini de ortaya çıkardı. Analizde, fayın bir kısmının tıkalı kaldığını ve gelecekte 6.8 büyüklüğünde başka bir depremin meydana gelebileceğini iddia ettiler.