Türkiye'de deprem nerede olacak! Sismolog bir sonraki deprem için orayı işaret etti: Şok eden tahmin, duyurdular!

Ülkemiz deprem kuşağında olduğu için her an yer sarsıntıları ile karşılaşabiliyoruz. Bu anlamda AFAD- KANDİLLİ son depremler listesini paylaşıyor. Şubat ayında ülkemizde meydana gelen depremlere ilişkili yapılan analiz detayları şöyle; Türkiye’deki bir sonraki büyük depremin nerede olacağını tahmin ettiler! Güney California Üniversitesi’ndeki jeofizikçiler Şubat depremiyle ilişkili fay bölgesini incelemek için uzaktan algılama yöntemini kullandılar. Analiz, fayın bir kısmının tıkalı kaldığını ve gelecekte 6.8 büyüklüğünde başka bir depremin meydana gelebileceğini gösterdi. Güçlü depremlere tektonik plakaların kayması neden oluyor ve yer kabuğunun yavaşça hareket eden parçaları birbirlerini iterek zaman içinde kademeli olarak kuvvet oluşturuyorlar. Levhalar kaydığında da enerji, yerkabuğunda dalgalar halinde patlayarak depreme neden oluyor.