Türkiye'de büyük ses getirecek keşif! Van'da ilk defa görülen mezarı Jandarma korumaya aldı

Girişin hemen üzerinde de çok bilinen bir uygulama değildir ama sıvı libasyonuyla ilgili kanal açılmış. İlk defa gördüğümüz bir oda mezarı. Bizim için önemli olan mezarın 3 odadan oluşması, girişinin üzerinde dikdörtgen şeklinde iki açıklığın ve burada da sıvı libasyonun yapılmış olması."