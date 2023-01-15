2023-01-15 18:14:13 Türkiye'de büyük ses getirecek keşif! Van'da ilk defa görülen mezarı Jandarma korumaya aldı
Van'ın Erciş ilçesinde heyecanlandıran bir keşfe imza atıldı. Madavank bölgesinde, üzerinde tanrılara hediyelerin sunulması için kayaya oyulmuş libasyonun (sıvı sunu alanı) bulunduğu 3 odalı Urartu mezarı bulundu. Jandarma, mezarın tahrip edilmemesi için bölgede güvenlik önlemi aldı. Uzmanlar, bölgede ilk defa görülen mezarın 3 odadan oluşması, girişinin üzerinde dikdörtgen şeklinde iki açıklığın ve burada da libasyonun yapılmış olmasının önemine dikkat çekti. İşte ilginç keşfin detayları...