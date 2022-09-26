Türkiye'de bulundu! Takvimler Mozaiği: Dünyada eşi benzeri yok! Tam 5 bin yıllık

DÜNYADA EŞİ BENZERİ YOK: TAKVİMLER MOZAİĞİ BULUNDU Kazılarda heyecan veren buluntulara rastladıklarını aktaran Özdilek, şöyle devam etti: "Bronz Çağ'a tarihlenen seramiklerle birlikte kentin tarihi 5 bin yıl önceye kadar gidiyor. Osmanlı dönemine kadar kesintisiz 27 kültürün izlerini kazılar sonunda materyal kültür incelemesi ve mekansal analizle tespit ettik. Çok güzel taban mozaikleri bulduk. Mozaikler, dünyada eşi benzeri olmayan kırsal aktivitenin anlatıldığı Takvimler Mozaiği ve her ayın karşılığında bir personifikasyon (kişileştirme) var. Biz bu sene yaptığımız kazılarda haziran ve temmuz ayının personifikasyonuna rastladık. Burada geometrik bir bordür içerisinde figürler ve yazıtlı anlatımlar var. Yazıtlarda ise ayın anlatımı ve yanında buna denk gelen Roma astrolojisindeki burçlar bulunuyor."