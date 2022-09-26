2022-09-26 16:57:27 Türkiye'de bulundu! Takvimler Mozaiği: Dünyada eşi benzeri yok! Tam 5 bin yıllık
Hatay'ın Erzin ilçesindeki Epiphaneia Antik Kenti'ndeki kazılarda, kırsal aktivitenin anlatıldığı ve her ayın karşılığında personifikasyonun (kişileştirme) yer aldığı 'Takvimler Mozaiği' bulundu. Doç. Dr. Banu Özdilek, ' Bronz Çağ'a tarihlenen seramiklerle birlikte kentin tarihi 5 bin yıl önceye kadar gidiyor. Mozaikler, dünyada eşi benzeri olmayan kırsal aktivitenin anlatıldığı Takvimler Mozaiği ve her ayın karşılığında bir personifikasyon (kişileştirme) var.' dedi.