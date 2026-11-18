Gazze'de Siyonist zulüm durmuyor! Katil İsrail, sivilleri yine sürgüne zorladı
Anlaşma ve hukuk tanımayan katil İsrail ordusu, ateşkesle belirlenen "Sarı Hat" sınırını ihlal ederek Gazze'nin orta kesiminde yeni bir işgal saldırısı başlattı. Selahaddin Koridoru'nu kapatıp barınma merkezlerinin çevresini hedef alan Siyonist işgalciler, on binlerce mazlum Filistinliyi yeniden göçe zorluyor. Gazze'deki Filistin Sosyal Kalkınma Bakanlığı, 5 bin 260 sivilin barınma ve yaşam hakkını doğrudan tehdit eden bu saldırılara karşı uluslararası toplumu acil müdahaleye çağırdı.