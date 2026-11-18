Buna göre toplam 865 aileden 5 bin 260 kişinin barınma imkanlarını ve temel insani yardım hizmetlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. İsrail'in sürdürdüğü askeri operasyonların barınakları ve yardım hizmetlerini hedef alan ciddi bir insani krize yol açabileceği uyarısı yapılan açıklamada, bölgedeki yardım ekiplerinin çalışmalarının da engellendiği bildirildi.